يسعى برشلونة إلى تجاوز عقبة أتلتيك بلباو عندما يستضيفه اليوم على ملعب «كامب نو» اليوم ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ونفض «البارسا» غبار هزيمته في «الكلاسيكو» بفوزه على فياريال بثلاثية نظيفة سجلها في غضون 7 دقائق في الشوط الأول الخميس، منها ثنائية لمهاجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج أخيرا بجائزة الراحل الالماني غيرد مولر لأفضل هداف في العالم.



وتأمل جماهير ملعب «كامب نو» أن يكون «ليفا»، متصدر ترتيب الهدافين مع 11 هدفا في 10 مباريات، على قدر الآمال عندما يواجه برشلونة في مباراته المصيرية أمام بايرن ميونيخ ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للحفاظ على خيط رفيع لعدم الخروج.



كما يخوض أتلتيكو مدريد الرابع والمتعثر أمام رايو فايكانو 1-1 في المرحلة الماضية رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ريال بيتيس لمواجهة خامس الترتيب (20 نقطة لكل منهما)، قبل أن يستضيف باير ليفركوزن الالماني سعيا منه في الحفاظ على آماله ببلوغ ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.



ويلعب اليوم ايضا إسبانيول مع إلتشي، وجيرونا مع أوساسونا، وفياريال مع ألميريا.



وفي افتتاح المرحلة أمس، حقق رايو فايكانو فوزا كاسحا على قادش 5-1.