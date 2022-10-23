استعاد بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بتغلبه على مضيفه هوفنهايم 2-0 أمس في المرحلة الحادية عشرة من «البوندسليغا».



كما استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات واكتسح ضيفه شتوتغارت 5-0.



وفي باقي المباريات، فاز فرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن 2-0، وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه لايبزغ 3-3، وباير ليفركوزن مع ضيفه فولفسبورغ 2-2، ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يونيون برلين المتصدر، والذي يلاقي مضيفه بوخوم اليوم.



وتقدم بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.



وحافظ ماينتس على وجوده بمقدمة الترتيب بفوزه على ضيفه كولن 5-0.



وتناوب على تسجيل خماسية ماينتس الدنماركي ماركوس إنغفارتسن (11 من ركلة جزاء)، دومينيك كوهر (35)، أنتون ستاش (40)، الإسباني آرون كاريكول (73)، والنمساوي كريم أونيسيوو (84).



وتقام اليوم مباراتان في ختام المرحلة، حيث يلعب بوخوم مع يونيون برلين، وهرتا برلين مع شالكه.



فرنسا



عزّز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على أرض أجاكسيو بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لنادي العاصمة (24) بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (79)، قبل أن يعود مبابي ليضيف الثالث (82).

وبهذا الفوز العاشر في الدوري في مقابل تعادلين، رفع سان جرمان رصيده إلى 32 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان، فيما بقي أجاكسيو مع ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.



لم يفز أجاكسيو الوافد الجديد إلى «ليغ1» سوى مرتين منذ بداية الموسم الجديد.



جدير بالذكر أنه بهدفيه التاسع والعاشر، تصدر مبابي قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات أنجيه مع رين، وكليرمون فوت مع بريست، ورينس مع أوكسير، وتولوز مع ستراسبورغ، وتروا مع لوريان، ونيس مع نانت، وليل مع موناكو.