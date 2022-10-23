منح نادي السيب سلطنة عُمان أول لقب قاري في تاريخها، بتتويجه أمس بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3-0 على ستاد «بوكيت جليل» الوطني.



وتعد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الثانية على مستوى الأندية في القارة بعد دوري ابطال آسيا، وقد انطلقت عام 2004 عندما أحرز لقبها الجيش السوري.



وسجل للفائز علي البوسعيدي من ركلة ركنية مباشرة اخطأ الحارس بإبعادها (22)، وعبدالعزيز المقبالي من كرة رأسية داخل المنطقة اثر عرضية من صلاح اليحيائي (37)، ومحسن الغساني عندما راوغ الدفاع وأطلق يسارية قوية في قلب المرمى من زاوية ضيقة (69).



وانضم السيب إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت والقوة الجوية العراقي (3 ألقاب)، أمام الفيصلي الأردني والمحرق البحريني (2).