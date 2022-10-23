سجل لاعب الوسط أدريان رابيو ثنائية ليساعد فريقه يوفنتوس في الفوز الساحق على إمبولي 4-0 في ستاد أليانز في افتتاح المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بذلك انتصارين متتاليين بالمسابقة لأول مرة هذا الموسم.



سجل رباعية «اليوفي» كل من مويس كين (8)، وويستون ماكيني (56)، وادريان رابيو (82 و90).



الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.



وقال أليغري لمنصة (دازون) «الآن نعمل كفريق جماعي، بدأنا الموسم بشكل جيد ثم واجهنا أسبوعا سيئا وهذا كلفنا التأخر في ترتيب المسابقة، أمام إمبولي أثبتنا أنفسنا وأبلينا بلاء حسنا».



وتابع «نحن نتحسن بالفعل وحفاظ الفريق على سرعة جيدة في الشوط الثاني مؤشر إيجابي لحالتنا البدنية».



وتستكمل المرحلة اليوم، حيث يلتقي أودينيزي مع تورينو، وبولونيا مع ليتشي، وأتالانتا مع لاتسيو، وروما مع نابولي في قمة منتظرة.



ويعود مدرب نابولي لوتشانو سباليتي إلى أرض فريقه السابق روما، حيث يأمل في تحقيق سابع فوز تواليا في المسابقة والحفاظ على الصدارة أمام مطارده أتالانتا الذي يخوض اختبارا صعبا أمام ضيفه لاتسيو الخامس.



ويشهد الدوري الإيطالي منافسة نارية مطلع الموسم، إذ يبتعد نابولي (26 نقطة) خمس نقاط فقط عن أودينيزي السادس.