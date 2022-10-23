يستعد نادي تشلسي الإنجليزي إلى المشاركة في سباق ضم نجم فريق نابولي الإيطالي والمنتخب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، البالغ من العمر 21 عاما، لينافس نظيريه ريال مدريد ومان سيتي.



ووفقا لمجلة نابولي الإيطالية، يتطلع «البلوز» للانقضاض على «كفارا»، الذي ظهر أيضا كهدف لـ «الملكي» و«السيتي» بعد أدائه المميز في الفترة الماضية.



وبرز اللاعب الجورجي كواحد من أكثر المواهب الشابة لفتا للانتباه في أوروبا هذا الموسم على وجه الخصوص.



ولم يخسر نابولي منذ أبريل الماضي ولعب الجناح الجورجي دورا محوريا في المساعدة على ذلك.



ويسعى تشلسي لضم لاعبين مميزين في سوق الانتقالات المقبلة، حيث سيكون عدد كبير من اللاعبين جاهزين لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج العام المقبل، ولهذا يعتبر مسؤولو «البلوز» الدولي الجورجي من أهم أولوياتهم.



ويجيد خفيشا كفاراتسخيليا اللعب كجناح أيمن وأيسر، وحصل العام قبل الماضي على جائزة أفضل لاعب في جورجيا لعام 2020.



يذكر أن كفاراتسخيليا في الموسم الماضي شارك في 33 مباراة وسجل 10 أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.