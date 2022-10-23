تمكن مان سيتي من تجاوز عقبة برايتون 3-1 مساء امس ضمن مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل ثلاثية «السيتي» كل من الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند (22 و43 من ركلة جزاء) وكيفن دي بروين (75)، فيما أحرز هدف برايتون لياندرو تروسارد (53).



ورفع مان سيتي رصيده الى 26 نقطة محافظا على مركزه الثاني، فيما بقي برايتون على رصيده السابق بـ 15 نقطة في المركز الثامن.



وبتسجيله الهدفين عزز هالاند من صدارته لترتيب الهدافين بعدما أصبح يملك 17 هدفا في «البريمييرليغ» حتى الآن.



وفي مباراة اخرى، تغلب إيفرتون على كريستال بالاس 3-0.



وأحرز أهداف «التوفيز» كل من دومينيك كلافيرت ليوين (11) وأنتوني غوردون (63) ودوايت ماكنيل (84).



وبذلك، تساوى الفريقان برصيد 13 نقطة، ويتقدم إيفرتون صاحب المركز الـ 11 على «البالاس» بمركز واحد فقط.



وعاد ليفربول إلى مسلسل ضياعه هذا الموسم بسقوطه على أرض متذيل الترتيب نوتنغهام فورست 0-1.



وسجل هدف «الفورست» الوحيد مهاجمه النيجيري تايوو أوونيي على دفعتين بعد ارتداد كرته من قائم الحارس البرازيلي أليسون بيكر إثر ضربة حرة، لتعود له ويضعها في الشباك (55).



وبخسارته، تجمد رصيد «الريدز» عند 16 نقطة، وقد يتنازل عن المركز السابع بحسب باقي نتائج المرحلة، فيما ترك نوتنغهام المركز الـ20 والأخير بعدما رفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الـ 19، تاركا المركز الأخير لليستر سيتي.



ويعتبر هذا الفوز الأول لنوتنغهام على ليفربول منذ عام ١٩٩٦. وتستكمل المرحلة اليوم، حيث يلعب أستون فيلا مع برينتفورد، وليدز مع فولام، وساوثمبتون مع أرسنال، وولفرهامبتون مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع نيوكاسل.



ويبدو «المدفعجية» مرشحا لتحقيق فوزه الخامس تواليا في الدوري وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون.



يدخل المواجهة بعد أن بلغ الخميس الدور الثانـــي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوزه على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدف وحيد للسويسري غرانيت تشاكا، وذلك قبل جولتين من نهاية الدور الأول.



وحقق أرسنال الفوز في 13 من 14 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وكانــــت خسارته الوحيدة أمام مان يونايتد في الدوري.