عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة الـتـربـية عـن تعطيل الـدراسـة لـيوم غـد الـثلاثـاء للطلبة فـقط فـي جـميع مـدارس الـتـعـلـيـم الـعـام والـخـاص والـنـوعـي والـتـعـلـيـم

الـديـني، عـلى أن تسـتأنـف الـدراسـة يـوم الاربـعـاء الـمـوافـق ٢٠٢٢/١٠/٢٦.

ويـأتـي هـذا الـقـرار نـظـرا لـلـكـسـوف الجـزئـي الـذي سـتمر به دولـة الـكـويـت يـوم غد الـثـلاثـاء، والـمتوقـع أن يـبـدأ فـي الـساعـة 1:20 بعد الظهر،

وحـرصـا مـن وزارة الـتربـية عـلى مـصلحة أبـنـاءهـا الـطـلبة وبـنـاء عـلى تـوصـيات وزارة الـصحـة بـعـدم الـتـعـرض لأشـعـة الـشمـس مـبـاشـرة قـبـل بـدء الـكـسـوف بـسـاعـتين لحـمـايـة الـعـيـن.

وإذ تـؤكـد الـوزارة حـرصـها الـدائـم بـتـوفـيـر كـافـة الاجـراءات الـلازمـة لـلحفاظ عـلى سـلامـة ابـنـائـنا الـطـلـبـة وتـوفـيـر الـبيئـة الـتـعـلـيـمـيـة الـمـناسـبة، تـتمنى الـتـوفـيق والـنـجـاح لجـميع الـمـتـعلمين.