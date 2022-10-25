قال رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع إن الديوان فاز بعضوية ثلاث لجان في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).



وقال الشايع في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال اجتماع المجلس التنفيذي الـ 64 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) ان الديوان فاز بعضوية لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة وتمتد عضوية اللجان 3 سنوات من 2023 حتى 2025.



وأضاف ان الاجتماع اطلع على عدد من التقارير رئيس المجلس والأمانة العامة واللجان الفنية واعتماد تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وكذلك متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي وغيرها من البنود على جدول الأعمال التي تسعى لتطوير عمل المجلس.



من جهته، قال ممثل الكويت في رئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة كبير المدققين بالديوان عبدالله الشيتان في تصريح مماثل لـ (كونا) انه استعرض خلال الاجتماع نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية للجنة لعام 2022 والخطة التشغيلية لعام 2023.



وأضاف انه استعرض أيضا تقرير رئيس اللجنة حول مشاركته في الاجتماع التشاوري لإعداد المخطط الاستراتيجي (2023 - 2028) بالإضافة إلى مقترح اللجنة بشأن تمثيل المنظمة العربية في اجتماعات مجموعة عمل (الانتوساي) المعنية بالتنمية المستدامة، وكذلك التقرير المرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في مذكرة التفاهم بين (الإسكوا) و(الارابوساي) ونتائج ورشة العمل حول الرقابة على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) التي تم تنفيذها من قبل ديوان المحاسبة الكويتي.



وتشارك الكويت في اجتماعات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الارابوساي) بوفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان الشايع وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة سامي الدويهيس ومدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان ومراقب العلاقات الدولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي كبير مدققين في إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبدالله الشيتان.