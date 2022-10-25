قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن كسوف الشمس الجزئي الذي سيحدث اليوم الثلاثاء سيبدأ في الساعة 11:58 صباحا وينتهي في الرابعة مساء. وقال المرزوق مؤكدا توقعاته الفلكية: تحدثت يوم الخميس 13 أكتوبر عن حدوث كسوف للشمس وحذرت من النظر إليها، وأشرت إلى هذا الحدث الفلكي بالآتي نصه: «أما فلكيا ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري فسيحدث كسوف جزئي للشمس، ومن المتوقع أن يبدأ في الساعة 11:58 صباحا وأنسب وقت لرؤيته الساعة 2:00 بعد الظهر». وأضاف: من المتوقع أن ينتهي الكسوف الساعة 4:03 مساء، وننصح بعدم النظر إلى الشمس إلا باستخدام زجاج عاتم، لافتا إلى أن كسوف الشمس يحدث في آخر يوم من الشهر الهجري.