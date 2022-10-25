أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية توقيعه عقدا مع الهيئة العامة للصناعة بهدف تحقيق التعاون في إعداد فرص استثمارية لمشاريع صناعية في أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية في الكويت. وقال القائم بأعمال المدير العام للمعهد د.مانع السديراوي في بيان صحافي أن هذا العقد يأتي امتدادا للتعاون المستمر بين المعهد والهيئة لتوفير أفضل الخبرات العلمية في المجالات المختلفة وإعداد فرص في أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية التي تسهم في تطوير التكنولوجيا البترولية والنهوض في الصناعات البترولية في الكويت. وأوضح أن المعهد سينفذ العقد على ثماني مراحل وهي تقديم المقترحات للفرص الاستثمارية وتحديد الأفضلية والأولوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وتطوير الفرص المقترحة ومراجعة المقترحات ثم اعداد الفرص الاستثمارية وتسليم ملفات دراسة الجدوى والمراجعة مع المستثمر وأخيرا دراسة نقل التكنولوجيا.



وأضاف أن هذا العقد يأتي دعما لبرنامج عمل الحكومة خصوصا في المحور الأول من البرنامج، وذلك لتنشيط القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستدامة المالية العامة وتنمية سوق العمل وتعزيز توطين الصناعات.



وأكد أهمية دعم الاقتصاد المعرفي من خلال نقل المعرفة وابتكارات المعهد إلى القطاع الخاص لتصنيع وتسويق هذه الاختراعات والابتكارات العلمية وتطويرها لتكون فعالة في الصناعات الوطنية والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. ووقع المذكرة نيابة عن معهد الكويت للأبحاث العلمية القائم بأعمال المدير العام للمعهد د.مانع السديراوي وعن الهيئة العامة للصناعة المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني.