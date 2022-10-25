قال السفير اليمني لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع إن حكومة الجمهورية اليمنية تثمن عاليا الدور المبدئي والمشرف للكويت تجاه الأزمة اليمنية، ووقوفها في جميع المحافل الدولية إلى جانب الشرعية اليمنية، ومساندتها لأي حلول أو مقترحات تؤدي إلى إيجاد حل للأزمة منذ بدايتها عندما استضافت الكويت بقيادتها السياسية الحكيمة مباحثات المائة يوم عام 2016 برغبة صادقة وأخوية لإيجاد حل للأزمة، ومن أجل إيقاف معاناة الشعب اليمني.



وأضاف بن سفاع، في تصريح صحافي، ان الدعم الكويتي اللامحدود للشعب اليمني وللحكومة اليمنية استمر سياسيا واجتماعيا وانسانيا، فقد أيدت الكويت الهدنة التي تم الاتفاق عليها طوال الفترة الماضية والجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أن هدم الحوثيون الهدنة، برفضهم مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة، واستأنفوا هجماتهم الإرهابية على المنشآت النفطية.



وتابع: كانت الكويت من أولى الدول التي أعلنت ادانتها لما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية يوم الجمعة الموافق 21 الجاري من هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء، حيث كان هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية حيث سبق أن استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 الجاري في إصرار واضح من هذه الميليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات تهديدا سافرا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز الميليشيات الحوثية كل الخطوط الحمراء بعد أن سبق ان هددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بارتكابها هذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان، لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام.



وقال إن الهجمات الارهابية التي نفذتها الميليشيا الحوثية وإن كانت تشير بوضوح إلى إصرار الميليشيا الإرهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب.



وأضاف ان الحكومة اليمنية إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي، فإنها تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي.