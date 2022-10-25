كاثرين جيري: «الجاز« تعتبر مدرسة بحد ذاتها.. والشعب الكويتي يحب هذا النوع من الموسيقى

مدير الفرقة دان وايت: الموسيقى قادرة بشكل كبير على إيصال المشاعر والأفكار أفضل من الكلام



دارين العلي



استضاف مركز اليرموك الثقافي، فرقة «هانترتونز» الأميركية لعزف موسيقى الجاز، ضمن فعاليات مهرجان اكتشف أميركا، وذلك بحضور ممثلين عن السفارة الأميركية، وعدد من مسؤولي دار الآثار الإسلامية وجمهور كبير من محبي موسيقى الجاز.



وتفاعل الحضور مع عزف الأغنيات التي قدمتها الفرقة، حيث استمر الحفل لمدة ساعة عزف خلالها الموسيقيون أشهر الأغاني الأميركية الخاصة بموسيقى الجاز.



وتحدثت الملحقة الثقافية الأميركية كاثرين جيري لـ «الأنباء» عن أهمية إبراز الجانب الثقافي في أميركا ضمن فعاليات مهرجان اكتشف أميركا في موسمه الثامن، لافتة إلى أن استضافة الفرقة الموسيقية لعزف موسيقى الجاز من أبرز فعاليات المهرجان.



ولفتت إلى أن تنوع الأنشطة خلال أسبوع المهرجان ما بين ثقافية وسياحية واقتصادية تسهم في تعريف الحضور على أميركا ودعوة الشعب الكويتي لزيارتها والتعرف عليها عن قرب.



وأوضحت أن الفرقة التي تحمل اسم «هانترتونز» سيكون لها عدد من المشاركات أولها في المركز الثقافي في اليرموك، وذلك لعزف عدد من الأغنيات المحلية المعروفة بموسيقى الجاز لاستقطاب الشباب ومحبي الموسيقى.



ولفتت إلى أن نوع الموسيقى التي تؤديها الفرقة هي موسيقى محلية بامتياز، مشيرة إلى أن الشعب الكويتي يحب هذا النوع من الموسيقى، فموسيقى الجاز تعتبر مدرسة بحد ذاتها.



وشكرت جيري دار الآثار السلامية ومركز اليرموك الثقافي على إتاحة الفرصة للفرقة لتقديم هذا النوع من الموسيقى لرواده، متمنية المزيد من التعاون بين الطرفين.



بدوره، لفت مسؤول الأنشطة الموسيقية في مركز اليرموك الثقافي م.صباح الريس إلى أن مشاركة الفرقة الأميركية ضمن برنامج موسيقى الشعوب التي تنظمها سفارات الدول في المركز، موضحا أن ذلك يصب في خانة تعريف الدول بثقافاتها وموسيقاها المحلية.



وأشار إلى أن مشاركة الفرقة الأميركية هي إحدى المشاركات ضمن برنامج المركز لهذا العام والذي تقلص من 32 فعالية إلى 14 فعالية فقط بسبب تخفيض الميزانية الخاصة بالمركز من 400 ألف دينار إلى 35 ألف دينار ما حد من القدرة على تنظيم الأنشطة كما السابق.



ولفت إلى أن المركز ينظم أمسيات لأربعة أنواع من الموسيقى الكويتية والعربية والكلاسيكية والموسيقى الشبابية وهذه تفتح المجال أمام كفاءات الشباب لإبراز نفسها، بالإضافة إلى ما تقدمه السفارات من فرق ضمن برنامج موسيقى الشعوب، حيث سيستضيف المركز في المرحلة القريبة المقبلة فرقة فرنسية وأخرى إيطالية.



من جهته، تحدث مدير الفرقة دان وايت لـ «الأنباء» عن أهمية مشاركة فرقته في مهرجان «اكتشف أميركا»، شاكرا السفارة الأميركية على اختيارها للفرقة لتمثل بلاده موسيقيا.



وعبر عن سعادته لتجسيد الموسيقى الأميركية أمام شعوب مختلفة وثقافات مختلفة، معتبرا أن التواصل عبر الموسيقى أفضل طريقة للتواصل بين الشعوب المختلفة.



ولفت إلى أن الكلام أحيانا لا يمكن أن يعبر عن الشخص، وبالتالي فإن الموسيقى قادرة بشكل كبير على إيصال المشاعر والأفكار بشكل أفضل، لافتا إلى أن فرقته لا يوجد فيها مغن، بل عازفان فقط لإيمانهم بأن الموسيقى خير وسيلة للوصول إلى قلوب المستمعين.



ولفت إلى أن الاختلاف في الثقافات ما بين الفرقة وما تؤديه وبين الجمهور الحاضر يعطي مساحة اكبر لحب التواصل، وبالتالي فالتشجيع الذي تلقاه من قبل الحضور يعطي زخما إضافيا لتأدية الموسيقى بشكل أفضل.



وحول زيارته للكويت، قال: إنها المرة الأولى، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة، واصفا الشعب الكويتي بالمحب والمثقف، ومعبرا عن إعجابه بالطعام الكويتي والعطورات التي يتم تصنيعها وتركيبها محليا في سوق المباركية.



وحول الموسيقى الكويتية، أوضح أن هناك عددا من اللقاءات مع موسيقيين كويتيين ستتم خلال وجوده في الكويت للتعرف على الموسيقى المحلية والاستفادة من الخبرات الموجودة.



وتحدث عن موسيقى الجاز التي تؤديها فرقته المؤلفة من 8 عازفين على الآلات المختلفة، حيث يعزف على الساكسفون، بينما يعزف كريس أوت على الترامبوت وغايب ميد على كرمبت وغوشا هيل على الغيتار وداين غرينفلد على الأورغ وآدم ديسنتز على الباز وجون هيبول على الدرامز.