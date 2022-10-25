زعمت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن نجم المنتخب بطل مونديال 2018 كيليان مبابي وافق على البقاء مع باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني بعدما حصل على عقد «غير مسبوق» في تاريخ كرة القدم مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة بأن «المفاوضات بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي أسفرت عن عقد غير مسبوق «عقد القرن»، وأكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة».



وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي بـ72 مليون يورو، يضاف الى ذلك مكافأة توقيع يبلغ مجموعها 180 مليون يورو، ومكافأة «ولاء» ترتفع قيمتها الإجمالية قبل الضرائب من 70 مليون يورو لأول عام من العقد الى 80 مليون يورو للعام الثاني، والى 90 مليونا في حال قرر مبابي تفعيل خيار البقاء مع نادي العاصمة لعام ثالث، بحسب الصحيفة.