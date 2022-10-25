يحل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب اليوم ضيفا على لايبزيغ الألماني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم من دون صانع ألعابه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة من دون تحديد السبب.



وسيضمن «الريال» حامل اللقب صدارة المجموعة في حال التعادل، فيما سينال لايبزيغ البطاقة الثانية في حال فوزه على النادي الملكي وخسارة شاختار في اسكتلندا الذي ينافس على البطاقة الثانية، بينما بات سلتيك الاسكتلندي خارج دائرة المنافسة بنقطته الوحيدة.

وعلى غرار ريال، ضمن مان سيتي الإنجليزي تأهله عن المجموعة السابعة بتعادله في الجولة السابقة مع كوبنهاغن الدنماركي، ما يجعله يخوض مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند الألماني من دون ضغوط في لقاء سيشكل الظهور الأول لنجمه الجديد النرويجي إرلينغ هالاند على ملعب فريقه السابق.



وسيكون التعادل كافيا لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من أجل ضمان صدارة المجموعة قبل جولة على النهاية، فيما يحتاج دورتموند إلى الفوز لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين إشبيلية الإسباني وكوبنهاغن اللذين يملكان نقطتين، مقابل 10 لسيتي و7 لدورتموند.



وسيكون باريس سان جرمان الفرنسي أمام فرصة مثالية لحسم تأهله الى الدور ثمن النهائي لـ «الأبطال» حين يستضيف مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، فيما سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة أخيرة لتجنب الخروج لكن المهمة ستكون شاقة جدا في ضيافة بنفيكا البرتغالي.



ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة بثماني نقاط وبفارق الأهداف المسجلة أمام بنفيكا نتيجة تعادلهما في المواجهتين المباشرتين بينهما، وبالتالي سيضمن بطاقته إلى ثمن النهائي قبل حلوله ضيفا في تورينو خلال الجولة الختامية في حال فوزه على الفريق الإسرائيلي، أو حتى في حال تعادله شرط عدم فوز يوفنتوس في البرتغال.

وعلى ملعب «دا لوش» في لشبونة، سيكون يوفنتوس أمام مهمة شاقة جدا ضد بنفيكا الذي أسقط الفريق الإيطالي في معقله ذهابا بالفوز عليه 2-1.



ولا بديل ليوفنتوس عن الفوز في معقل بنفيكا إذا ما أراد الحفاظ على آماله بالتأهل الى ثمن النهائي، كونه يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط وبفارق 5 عن ثنائي الصدارة بعد سقوطه في الجولة السابقة على أرض مكابي 0-2، وعقد كثيرا مهمة عملاق تورينو.



وفي المجموعة الخامسة، يمني تشلسي الإنجليزي النفس بحسم بطاقته لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتا في ضيافة ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي يتخلف عن فريق المدرب غراهام بوتر بفارق نقطة فقط، ومن خلفهما ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي اللذين يتواجهان على ملعب الأخير ولكل منهما أربع نقاط.

ويحتاج تشلسي الى الفوز على الفريق النمساوي الذي أجبر النادي اللندني على التعادل ذهابا في «ستامفورد بريدج»، من أجل حسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما سيتأهل أيضا في حال التعادل شرط فوز ميلان في كرواتيا، في حين سيضمن الصدارة إذا فاز وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.