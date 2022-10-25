واصل برشلونة صحوته عقب سقوطه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-3 في «الكلاسيكو»، وحقق فوزه الثاني تواليا عندما أكرم وفادة ضيفه أتلتيك بلباو 4-0 في المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعلى غرار مباراته السابقة التي نفض فيها غبار خسارة الكلاسيكو عندما تغلب على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حسم النادي الكاتالوني مواجهة بلباو بثلاثية في الشوط الأول.



وفرض الفرنسي عثمان ديمبيليه نفسه نجما في المباراة بافتتاحه التسجيل (12) وصناعته للأهداف الثلاثة الأخرى التي تناوب على تسجيلها سيرجي روبرتو (18) وليفاندوفسكي (22) والبديل فيران توريس (73)، ليرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

إلى ذلك، قاد الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-1.

وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد، وقلب فياريال بعشرة لاعبين الطاولة على ضيفه ألميريا وانتزع منه فوزا غاليا 2-1، فيما تعادل جيرونا مع أوساسونا 1-1.



وقال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بعد المباراة: «كنا جيدين للغاية وخرجنا من ضغط أتلتيك بلباو بشكل جيد للغاية، كانت مباراة جيدة، وكاملة جدا، المشاعر طيبة، ونريد الاستمرار على هذا النحو».



إيطاليا



قاد المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن فريقه نابولي إلى مواصلة بدايته الرائعة هذا الموسم بتسجيله هدف الفوز على روما 1-0 الأحد على الملعب الأولمبي في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وهو الفوز السابع تواليا لنابولي والتاسع في الدوري هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده الجديد ميلان، فيما مني روما بخسارته الثالثة هذا الموسم.



وبقي نابولي الفريق الوحيد دون خسارة في الدوري حتى الآن هذا الموسم بعدما سقط أتالانتا مطارده المباشر السابق أمام مضيفه لاتسيو 0-2 أمس الأول.

ومني أودينيزي بخسارته الثانية هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه تورينو 1-2، وتنفس بولونيا الصعداء بفوزه على ضيفه ليتشي 2-0.