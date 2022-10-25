عاد إلى البلاد وفد نادي الطموح الرياضي بعد مشاركته وإنجازه غير المسبوق بإحراز فضيتين للاعب مشعل البدر في بطولة العالم للسباحة والبطولة الفنية لمتلازمة الداون التي استضافتها البرتغال خلال الفترة من 15 حتى 23 الجاري تحت إشراف الاتحاد الدولي لمتلازمة الداون suds بمشاركة 23 دولة، إذ حظي الوفد باستقبال مميز بمطار الكويت من قبل ممثلي الهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنتسبيه وأهالي اللاعبين.



وفي هذا الصدد، أشادت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلي بالروح العالية والحماس والانضباط الذي تمتع به لاعبونا في البطولة ونجاحهم في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتية في هذا المحفل العالمي.



وأضافت انه رغم مدة الإعداد القصيرة، والمستوى الفني العالي للبطولة التي زخرت بمشاركة عالمية كبيرة تمكن أبطالنا من اعتلاء منصة التتويج بإحراز فضيتين للبطل مشعل البدر وتحقيق أرقام كويتية جديدة في سباقي 50 مترا (ظهر) و50 مترا (حرة)، كما تمكن اللاعبان فايز النيباري ومحمد التركيت من تحقيق أرقام شخصية جديدة في سباقات 50 مترا (حرة) و50 مترا (ظهر)، وتأهل لاعبونا الثلاثة إلى النسخة المقبلة لبطولة العالم التي ستقام في الأرجنتين مارس 2023.



بدوره، أعرب جاسم رشيد البدر والد اللاعب مشعل عن فخره واعتزازه بإنجاز نجله ولاعبينا في البطولة التي تنافسوا فيها مع أبطال عالميين، وقدم الشكر إلى جهود نادي الطموح في تهيئة أبنائنا للاحتكاك والمنافسة وتحقيق الإنجاز مع هذه المستويات العالمية.



من جانبه، قال مدرب فريق السباحة بنادي الطموح طارق الهياجنة إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، ورغم قصر فترة الإعداد فقد خضع اللاعبون لبرنامج تدريبات مكثفة واجتازوا دورة الغطس التأهيلية للبطولة، مضيفا أن هذا الإنجاز يدعم تطلعاتنا بإعداد وتأهيل المزيد من الأبطال للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.