غادر وفد المنتخب الوطني للخماسي الحديث (بنتاثلون) للمشاركة في بطولة العالم للبياثل والترياثل (الثنائي والثلاثي) والمقرر إقامتها بالبرتغال من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.



وقال أمين سر اللجنة الكويتية للخماسي الحديث ورئيس الوفد المشارك فيصل الحمد في تصريح ان اللعبة حديثة التأسيس في البلاد، موضحا ان المشاركة في البطولة تأتي من باب كسب الخبرة ومحاولة إدخال اللاعبين بأجواء البطولات العالمية.



وأوضح ان بطولة العالم التي ستقام في جزيرة (ماديرا) البرتغالية اليوم تعتبر أحد سباقات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (بنتاثلون) كونها أكبر حدث في تاريخ البياثل والترياثل من حيث عدد اللاعبين المشاركين إذ يتجاوز عددهم 626 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات.



وأضاف ان منتخبنا هو الفريق الخليجي الوحيد المشارك في البطولة، إذ تعد المشاركة الأولى للفريق في البطولات العالمية، معربا عن أمله في أن تكون بداية تنظيم اللعبة بشكل احترافي في البلاد.



وذكر ان لعبة الخماسي الحديث تنقسم إلى عدة سباقات وهي الجري بالرماية والبياثل والترياثل والتتراثلون والبنتاثلون، مشيرا إلى مشاركة الفريق بسباق البياثل أي الثنائي (جري ـ سباحة ـ جري) وسباق الترياثل أي الثلاثي (جري ـ رماية ـ سباحة) بنظام الفردي والفرق.



وأعرب الحمد عن أمله في حصول المنتخب على أفضل النتائج واكتساب الخبرة اللازمة من المشاركة مع الفرق العالمية مضيفا أن منتخبنا يضم خمسة لاعبين هم فاطمة هاني وأميرة عوض وأحمد الأمير وعبدالله جاسم ونظير فهد تحت قيادة المدرب محمد عكاشة.