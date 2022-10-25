أقام الناشط في المجال الرياضي خالد فهد الغانم ندوة رياضية أمس الأول في ديوانه بقرطبة شهدت حضور جمع غفير من الإعلاميين والرياضيين بالإضافة إلى الكثير من وسائل الإعلام المرئية وممثلي بعض الحسابات الإخبارية المؤثرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي ولاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب سابقا، وشهدت الندوة حديثا مطولا عن الوضع الرياضي في الآونة الأخيرة خاصة مع المنتخبات الوطنية التي حادت عن المنافسة المطلوبة في أغلب البطولات التي شاركت فيها.



الغانم أشاد باهتمام الشارع الرياضي بالندوات الرياضية التي يعقدها وصولا بالرياضة الكويتية إلى بر الأمان، كما تطرق للإخفاقات التي مرت بالمنتخبات الوطنية ومنها منتخب كرة القدم الذي تراجع من المركز 24 عالميا في 1998 إلى المركز 149 حاليا، مضيفا: «لا نريد التحدث عن ماضي الرياضة الكويتية وعن المحاور التي تسببت في التراجع العام، ولكن ننوي التطرق والحديث عن المستقبل لبناء أجيال جديدة قادرة على حمل راية الرياضة الكويتية».



وطالب الغانم الحكومة الجديدة بمعالجة الوضع الرياضي أسوة بالأوضاع الأخرى، وذلك عبر بوابة مجلس الأمة والتي لن يكون للرياضة حل إلا من خلاله، مشددا على أن الشعب الكويتي قد نجح في انتخاب أعضاء مجلس أمة يرتقي للطموح الإصلاحي وسينجح في زرع بذرة النجاح الرياضي قريبا.



وأشاد الغانم بجميع الجهود المبذولة من مختلف الرياضيين بمختلف الألعاب وصولا بالرياضة الكويتية إلى النجاحات المطلوبة.