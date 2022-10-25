تستعد الكويت لاستضافة البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تقام منافساتها على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية في منطقة جابر الأحمد، خلال الشهر المقبل تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر.



وأعلن أمين السر المساعد باللجنة الأولمبية الكويتية، رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة علي المري أن انطلاق بطولة غرب آسيا ستكون 5 نوفمبر بمشاركة 9 منتخبات، هي: الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان لفئتي تحت 15 و17 سنة، وتستمر منافساتها حتى 7 نوفمبر، كما سيقام على هامش البطولة ورشة عمل للمدربين والحكام.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور جميع اللجان العاملة في البطولة، مضيفا أن المنتخبات ستحصل على راحة يوم 8 نوفمبر على أن تبدأ في اليوم التالي منافسات البطولة العربية بمشاركة 12 منتخب هي: الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان ومصر والجزائر وقطر، لفئات تحت 15 و17 و19 سنة فردي وزوجي للسيدات والرجال، والتي ستستمر منافساتها حتى 11 نوفمبر، مضيفا أن الاجتماع الفني سيعقد يوم 4 نوفمبر، يعقبه سحب قرعة البطولة.