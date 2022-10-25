يحيى حميدان



رفع فريق الكرة بنادي التضامن من وتيرة استعداداته لملاقاة الساحل بعد غد الخميس، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد، وذلك بصفوف مكتملة باستثناء غياب اللاعبين مشعل أديلم وهادي مربع لتعرضهما للإصابة في الرباط الصليبي.



وقال عضو إدارة «العنيد» رئيس جهاز الكرة فهد دابس في حديث خاص مع «الأنباء» ان اللاعبين يستشعرون المسؤولية ولديهم العزيمة والروح لتقديم أقصى إمكانياتهم أمام «أبناء أبوحليفة»، مشيرا إلى ان المباراة لن تكون سهلة، فالساحل منافس محترم ويملك لاعبين مميزين، ونتائجه في دوري «زين» الممتاز لا تعكس مستواه الحقيقي.



وأضاف ان الفوز الكبير على الشباب 3-0 في دور الـ 16 من المسابقة الغالية على قلوبنا ما هو إلا البداية، وهذه الفورمة العالية سببها استمرارية التدريبات والمباريات في الفترة الأخيرة، ما رفع من التجانس بين اللاعبين.



وأفاد دابس بأن جلوس الحارس الأساسي سعود القناعي على مقاعد البدلاء كان لإراحته فقط ومنح الفرصة للحارس البديل عبدالرحمن عجاج، مؤكدا أن القناعي كان داعما لعجاج وهذا الأمر يسعدنا ويثبت الروح العالية بين أعضاء الفريق.