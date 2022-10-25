هادي العنزي



أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل بالمستوى المتقدم لكرة السلة الكويتية، والصورة المشرفة التي قدمتها أندية كاظمة والكويت والجهراء في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة التي اختتمت مؤخرا بالبلاد وحصد لقبها نادي الكويت.



جاء ذلك عقب مباراة كأس «السوبر» التي جمعت الكويت وكاظمة، وأسفرت عن فوز «البرتقالي» بنتيجة 102-94، ليتوج للمرة الأولى باللقب بعد احتكار الأبيض لمدة ٦ سنوات.



وأكد أبل في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الهيئة العامة للرياضة لن تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لجميع منتخباتنا الوطنية، مضيفا: «شهدت الأشهر القليلة الماضية استضافة الكويت للعديد من البطولات الدولية والقارية والإقليمية عبر الاتحادات المحلية، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية سواء للفرق المحلية أو المنتخبات، وقد قدمنا الدعم المستحق لها جميعا، كما أننا لن ندخر وسعا في دعم جميع منتخباتنا الوطنية في الفترة المقبلة».



وبارك أبل لمجلس إدارة نادي كاظمة الفوز بـ«سوبر السلة» بعد تغلبه على بطل العرب، مضيفا: «شهدنا أداء فنيا متميزا، ومباراة مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، وهو ما يدلل على المستوى المتقدم الذي تشهده كرة السلة الكويتية، ويعد بإنجازات كبيرة قادمة، وفوز كاظمة سيكون حافزا لباقي الأندية للمنافسة على الألقاب المحلية، ما سيرفع من المستوى الفني، الأمر الذي يعود بالفائدة الفنية الكبيرة على المنتخب»، مشيدا باهتمام مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وحرصه على تطوير اللعبة.



العنزي: بداية مثالية



من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي أن قمة «السوبر» تعد بداية مثالية للموسم الرياضي 2022-2023 وقال لـ«الأنباء»:«نبارك لكاظمة، وحظا أوفر لنادي الكويت، ونشكر الهيئة على دعمها ومشاركتها بالحضور، وقد جاءت المواجهة بين فريقين كبيرين، واستمتعنا بقمة مثيرة ومتكافئة، شهدت تقلبات عبر أشواطها الأربعة، ونأمل أن تكون بداية لدوري مميز»، لافتا إلى أن جميع لجان الاتحاد جاهزة لانطلاق الموسم.



بوسكندر: ثمرة عمل



من جهته، قال أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر إن الفوز بكأس «السوبر» لم يأت وليد الصدفة، موضحا لـ«الأنباء»: «منذ عدة سنوات ونحن نعمل على بناء فريق قادر على منافسة «سيد البطولات المحلية»، واليوم نحصد ثمار هذا العمل المتواصل، اذ تمكن أبناء كاظمة من قلب نتيجة المباراة بعد تأخرهم بفارق كبير».



وطالب بوسكندر بمشاركة كاظمة في بطولة الأندية الخليجية المقبلة بالإمارات، بصفته ممثلا لكرة السلة الكويتية، بالإضافة إلى الكويت بطل الخليج، وأمل أن يشهد الموسم الحالي تنافسا بين عدة أندية على لقبي الدوري والكأس.



مواجهة كبيرة



من جانبه، أكد قائد كاظمة الدولي أحمد البلوشي أن مواجهة الكويت جاءت صعبة في بدايتها، بعدما تساهل لاعبو «البرتقالي» في المباراة، ظنا منهم أنها في المتناول نظرا للغيابات التي شهدتها صفوف «الأبيض»، لكن الحال تغير في الربع الثالث للمباراة، وسجلنا عودة كبيرة، وتكمنا من كسر احتكار الكويت لسنوات طويلة، ونأمل أن تكون لنا كلمة في بطولتي الدوري والكأس.



كما ذكر لاعب كاظمة ومنتخبنا الوطني عبدالعزيز الحميدي أن مواجهة «الأبيض» جاءت كبيرة وتنافسية بدرجة عالية، وقال: «واجهنا صعوبة بالهجوم، وتأخرنا في النصف الأول من المباراة، وعدنا بفضل الروح وإصرار اللاعبين، وتعويض المركز الرابع الذي حصلنا عليه في البطولة العربية، ونأمل أن تكون بداية طيبة للموسم الجديد».



الاتحاد يرفع جميع العقوبات

هذا، وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رفع جميع العقوبات الإدارية عن اللاعبين والمدربين والإداريين الموقعة عليهم حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام لكرة السلة الأحد المقبل.



إلى ذلك، غادر أمس أمين السر العام في اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز إلى دبي لحضور ورشة العمل الخاصة ببطولة الأندية الخليجية المقبلة، والتي تحمل اسم (وصل)، وستقام البطولة في ديسمبر المقبل، على أن تجرى القرعة في بيروت بمقر الاتحاد الآسيوي للعبة 28 الجاري.