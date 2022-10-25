يحتضن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس البطولتين الدوليتين للتنس للرجال (M15 ALZAHRA) بدءا من الأسبوع الجاري حتى السادس من نوفمبر المقبل على ملاعب اتحاد التنس بالمجمع، ويتنافس في هاتين البطولتين لاعبون مصنفون من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف العالمية.



وأعلن أمين سر عام اتحاد التنس فالح العتيبي انطلاق مباريات الدور الرئيسي للبطولة الدولية الأولى للرجال أمس الاثنين بمشاركة لاعبين من 16 دولة، مؤكدا جهوزية الاتحاد لتنظيم مثل هذه البطولات الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس.



وأوضح أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولات الدولية هو إعطاء الفرصة لأفضل العناصر من لاعبي المنتخب الوطني للتنس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء من ناحية الاحتكاك باللاعبين الدوليين أصحاب المستويات المرتفعة أو من ناحية تحصيل نقاط التصنيف الدولية التي تساعدهم على المضي قدما في مشوار احتراف اللعبة.



وأضاف أن من أهم أهداف استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات الدولية هو التأكيد بشكل دائم على إبراز ما تملكه الكويت حاليا من إمكانات ومنشآت تنس يوفرها مجمع الشيخ جابر العبدالله الذي يعد واحدا من أفضل مجمعات التنس في المنطقة.