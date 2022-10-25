أسامة أبوالسعود ـ آلاء خليفة - عبدالعزيز الفضلي



تشهد الكويت، كغيرها من المناطق الواسعة من نصف الكرة الشمالي، كسوفا جزئيا للشمس اليوم الثلاثاء، في ظاهرة تستمر لمدة ساعتين إلا أنها لن تؤدي إلى ظلمة كاملة.



وسيحدث الكسوف خلال الفترة من الساعة 1:20 إلى الساعة 4:03 بعد الظهر.



وقد حذرت وزارة الصحة من النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف وقبل بدايتها بساعتين وحتى انتهائها، مؤكدة أن إطالة النظر إلى الشمس في هذا التوقيت قد تتسبب بأضرار كبيرة للإبصار يصل إلى حد الإصابة بالعمى، مناشدة الراغبين في متابعة هذه الظاهرة استخدام النظارات والتلسكوبات الخاصة لذلك، والانتباه إلى أن استخدام النظارات الطبية أو الشمسية العادية أو كاميرات الهواتف أو الكاميرات الفوتوغرافية لا يحمي مطلقا من مخاطر النظر إلى قرص الشمس في فترة الكسوف.



تعطيل الدراسة لطلبة التربية



وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة، أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة اليوم (الثلاثاء) للطلبة فقط في جميع المدارس الحكومية والخاصة بسبب الكسوف الجزئي للشمس على أن تستأنف الدراسة غدا الأربعاء كالمعتاد.



وقالت «التربية»، في بيان صحافي أمس، إن هذا القرار جاء حرصا على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين.



وأكدت الوزارة حرصها الدائم على توفير جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائها الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة.



لا تعطيل لطلبة الجامعة والتطبيقي



وعلى صعيد طلبة الجامعة والتطبيقي، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الدراسة مستمرة اليوم لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولن يكون هناك تعطيل لهم.



وقد جاء تأكيد المصادر على دوام طلبة الجامعة والتطبيقي اليوم رغم انتشار تغريدات على «تويتر» يطالب أصحابها بتعطيل الدراسة في الجامعة والتطبيقي اليوم بسبب الكسوف الجزئي، لاسيما بعد تحذير الأطباء من خطورة الكسوف على العين والذي قد يؤدي إلى عاهة مستديمة لا يجدي معها أي علاج.



صلاة الكسوف



هذا ودعت وزارة الأوقاف الأئمة والخطباء إلى إقامة صلاة الكسوف الساعة 1:30 ظهر اليوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة في بيان صحافي لها إن تعميما إداريا أصدره وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد م.بدر العتيبي حدد فيه مساجد في محافظات البلاد، مع ضرورة دعوة جمهور المصلين بالمساجد، على أن تكون الصلاة في المساجد المحددة، كما يلي:



أسماء المساجد



العاصمة



المشاري - اليرموك



الحشاش - الخالدية



سعد بن أبي وقاص - كيفان



الدعيج - الروضة



سبيكة الفارس - الصليبخات



أم المؤمنين خديجة بنت خويلد - جابر الأحمد



الإمام ابن الصلاح - جابر الأحمد



محمد غانم الجمران - شمال غرب الصليبخات



عمر بن الخطاب - الدسمة



الفروانية



مريم العتيقي - الأندلس



زبن يوسف الزبن - عبدالله المبارك



عبيد الله بن العباس - غرب عبدالله المبارك



موضي مضحي - صباح الناصر



بتلة الخرينج - العارضية



محمد ناصر الشهري - الفروانية



فهد سند العجمي - خيطان



منيع عامش - الجليب



عبدالمحسن الحمد - الرابية



العلاء بن عقبة - الفردوس



مجاهد بن جبر - الرحاب



يعقوب الرفاعي - الرقعي



حصة الهاجري - الرقعي



نابي الدويلة - العمرية



الخرافي - النهضة



فهد العناز - اشبيلية



حولي



السرحان - الشعب



سبيكة الصباح - حولي



الشايجي - النقرة



التركيت - السالمية



حمزة بن عبدالمطلب - السالمية



صقر القطان - الجابرية



أبوسعيد الخدري - الرميثية



كميخ العازمي - سلوى



فهد الزبن - بيان



البشر - مشرف



مبارك العبدالله - مبارك العبدالله



الياقوت - الصديق



الراشد - السلام



الأنصار - حطين



الخليفي - الشهداء



الشايع - الزهراء



مبارك الكبير



زهرة بهجت - صباح السالم



ابن الحنفية - العدان



ابن كثير - القصور



طلحة الأنصاري - القرين



محمد بن سعد الزهري - مبارك الكبير



عائشة المحري - المسايل



الزبن - الفنيطيس



عبدالله المزيني - أبوفطيرة



الأحمدي



سعد بن خيثمة - الأحمدي



عبدالله جاسم الدبوس - الفحيحيل



غزيل الهملان - المنقف



دعيج الصباح - الصباحية



بر الوالدين - أبوحليفة



الشيخ خليفة الصباح - المهبولة



الحمدان - الفنطاس



الإمام الحاكم - هدية



ضاحية الرقة - الرقة



فروة الأنصاري - فهد الأحمد



ضاحية جابر العلي - جابر العلي



ضاحية الظهر - الظهر



سعود الجلال - العقيلة



ضاحية علي صباح السالم - علي صباح السالم



إبراهيم النخعي - منتزه الخيران



العوضي - ميناء عبدالله



عمر بن الخطاب - صباح الأحمد



ابن تيمية - صباح الأحمد



خالد العيسى الصالح - الوفرة



أحمد سعود الخالد - الوفرة السكنية



الجهراء



حنظلة بن الربيع - العيون



الطبراني - العيون



عائشة أم المؤمنين - سعد العبدالله



أبوبكر الصديق - سعد العبدالله



ملا سعود راشد الصقر - سعد العبدالله



كعب بن مالك - النعيم



أبوقتادة - القصر



صالح سليمان - القصر



الإمام بقي بن مخلد الأندلسي - النسيم



واثلة بن الأصقع - النسيم



الفتح - الواحة



الوتيد - الواحة



فلاح مبارك الحجرف - الجهراء



الصحابة - الجهراء



الإمام الشعبي - تيماء



شريح القاضي - تيماء



ابن حبان - القيروان



عبدالله بن سهيل - الصليبية



أبومسلم الخولاني - الصليبية



نصار مطلق الشريعان - العبدلي



الشيخين - كبد