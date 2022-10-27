توجّه رئيس نادي برقان هملان الهملان بالشكر إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتوجيهه بحل مشكلة النادي ووضعها على المسار الصحيح من خلال تحويلها الى اللجنة الأولمبية الكويتية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبدالرحمن المطيري للهملان ونائب رئيس نادي برقان مساعد الرشيدي، وبحضور مدير هيئة الرياضة بالتكليف محمود أبل.



وقال الهملان: «كان من المفترض أن يقوم مسؤولو الهيئة العامة للرياضة بهذا الأمر وتحويل المشكلة للجنة الأولمبية منذ البداية حتى لا تتعطل أمور النادي من صرف رواتب المحترفين والمدربين وكل ما يتعلق بمجالات الصرف التي لا تزال متوقفة منذ فترة».



وأضاف: «نرجو من اللجنة الأولمبية الكويتية أن تقوم بدورها في حماية مصالح النادي واللاعبين والعاملين عبر تطبيق النظام الأساسي للنادي».