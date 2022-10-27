تنطلق اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وعلى ميدان نادي الرماية فرع الجهراء، بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الثالثة، وهي أولى مسابقات الرماية للموسم الجديد، والتي تستمر حتى السبت 5 نوفمبر المقبل في مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م ناشئين، معلنة بدء الموسم المحلي الجديد بمشاركة واسعة من رماة النادي ورماة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وكذلك رماة من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في مسابقات رمايات (السكيت - التراب - والمسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار - المسدس 25م والبندقية 50 مترا - القوس والسهم الأولمبي)، فيما تقام في تمام الساعة التاسعة صباحا التدريبات الرسمية لمسابقتي السكيت والتراب للسيدات على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.



من جانبه، قدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، مدير البطولة عبيد العصيمي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد راعي البطولة على دعمه وتشجيعه المتواصل لرياضة الرماية الكويتية، وأضاف أن رعاية سموه بطولة سنوية كبرى تحمل اسم سموه يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي نادي واتحاد الرماية الكويتي.



وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد الرماية اعتمد جدول مسابقات الموسم المحلي الرياضي الجديد بتنظيم العديد من البطولات.