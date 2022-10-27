يعقوب العوضي





تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات بطولة اتحاد الكرة الطائرة، حيث يلتقي الكويت (15 نقطة) مع برقان (5 نقاط) في الـ 5:00 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيما يواجه العربي (8 نقاط) كاظمة (15نقطة) في الـ 7:00 على الصالة نفسها، ويستضيف القادسية (11 نقطة) الجهراء (10 نقاط) في الـ 6:30، وفي التوقيت نفسه يستضيف الساحل (5 نقاط) الصليبخـات (3 نقاط).

ويتطلع كاظمة للانفراد بالصدارة والابتعاد عن أقرب منافسيه الكويت الذي يتساوى معه بنفس الرصيد، بينما يأمل الأخضر خطف نقاط المباراة من أحد أبرز المرشحين للقب، ويبحث القادسية عن 3 نقاط تعيده إلى دائرة المنافسة على اللقب والاقتراب من الوصيف.

أما لقاء الساحل والصليبخات فيحمل أهمية كبيرة في الهروب من المراكز المتأخرة والعبور إلى المنطقة الدافئة. وفي مباراة الكويت مع برقان يمني العميد النفس بحصد النقاط الثلاث وتضييق الخناق على البرتقالي منافسه المباشر واعتلاء الصدارة ولو مؤقتا، فيما يسعى برقان إلى إثبات وجوده كأحد الفرق المنافسة في البطولة.