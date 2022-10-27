يشارك بنك برقان في بطولة كرة القدم التي تنظمها شركة Ooredoo لموظفي شركات القطاعين الحكومي والخاص في الكويت، وتقام بطولة Ooredoo business لكرة القدم للشركات من تاريخ 16 لغاية 29 الجاري، وتضم مجموعة كبيرة من أبرز الجهات من مختلف القطاعات.



وتؤكد مشاركة البنك في البطولة على اهتمامه بتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع بشكل عام ولموظفيه بشكل خاص، بما يتماشى مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال الأنشطة والفعاليات الرياضية.



وقد صرح مدير أول - المشتريات في بنك برقان حامد الحمود: «نحرص في بنك برقان على استثمار أفضل الفرص التي يمكنها أن تعزز من بيئة العمل الإيجابية لفريقنا، حيث إن التغيير الحقيقي في المجتمع، والذي نعتبره أحد أهم مسؤولياتنا كمؤسسة مالية وطنية رائدة، يبدأ من الداخل ويكبر ويستمر بين أوساط الجمهور بتضافر كافة الجهود».