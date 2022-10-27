أعلن مدير نادي الألعاب الشتوية صباح النصر، عن وجود تجهيزات موسعة تجري على قدم وساق بإشراف مباشر من رئيس النادي فهيد العجمي، تمهيدا لانطلاق البطولة النسائية للهوكي، والتي تعد أضخم حدث رياضي بتلك الفترة على أرض الكويت، حيث تتنافس نحو 150 لاعبة من مختلف أنحاء العالم ضمن البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لهوكي الجليد. وأضاف أن إدارة النادي حرصت طوال الفترة الماضية على وضع خطة متكاملة تهدف إلى توفير كل العوامل والعناصر لإنجاح البطولة، وإظهارها بالمظهر اللائق التي يتناسب مع مكانة الكويت، حيث تم تشكيل فرق للعمل وتوفير كل الأدوات والمعدات، وتوفير أماكن ذات مستوى عال من الرفاهية لتسكين اللاعبات، موضحا أن البطولة ستشارك فيها لاعبات 6 دول هي: الكويت، الإمارات، ايرلندا، ولوكسمبورغ، وكلومبيا، واندورا.



وأوضح أن العجمي حرص على متابعة كل تفاصيل الاستعداد لتلك البطولة الدولية بشكل شخصي، حيث قام بعقد عدة اجتماعات تحضيرية لمناقشة كل التجهيزات وآلية تنفيذها، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين جميع العاملين في النادي من أجل إنجاح البطولة وتجنب وقوع أية أخطاء، وإظهار البطولة بالمظهر الذي يليق بالمكانة الدولية للكويت.



وأكد أن البطولة إضافة قيمة للتاريخ الرياضي الكويتي، كما انها ستسهم في تشجيع العديد من الشباب والأطفال على ممارسة هذه الرياضة خاصة في ظل الدعم والاهتمام المقدم من جانب النادي.