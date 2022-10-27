يحيى حميدان



باشر المستشار الفني في اتحاد كرة القدم البلجيكي ميشيل سابلون مهام عمله للنهوض بالكرة الكويتية من خلال وضع استراتيجية جديدة تخص جميع المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار.



وقد استغل الفترة الماضية خلال تواجده في البلاد لمشاهدة مستوى المنتخبات على أرض الواقع وتسجيل ملاحظاته.



ويسعى سابلون الى التركيز على منتخبات الناشئين (تحت 18 سنة) والأشبال (تحت 16 سنة) والبراعم (تحت 14 سنة) لوضع خطط تدريبية متكاملة لتطوير مستويات لاعبي هذه المراحل العمرية، حيث أكد في أكثر من مناسبة لمسؤولي الاتحاد، أن هناك صعوبة في تطوير المراحل العمرية الأعلى لتجاوزهم مرحلة التعلم، وسيعمل على وضع برامج أخرى لهم.



ووضع سابلون آلية جديدة لاختيار لاعبي منتخبات الناشئين وما دون، حيث عقد اجتماعا مع المدربين المرتبطين بعقود مع الاتحاد ليشرح لهم هذه الآلية، بالإضافة إلى كيفية اكتشاف اللاعبين وكل الأمور الفنية حول هذا الأمر.



وحرص المستشار الفني في اتحاد الكرة على توزيع الحضور بين المدربين في جميع مباريات المراحل السنية، بمعدل مدرب في كل مباراة، وذلك لوضع النقاط الفنية اللازمة حول كل صغيرة وكبيرة تخص اللاعبين، ليكون الاختيار دقيقا ومبنيا على أسس سليمة، على عكس ما كان يحصل سابقا من خلال حضور مدربي المنتخبات لدقائق معدودة في إحدى المباريات، وفي المقابل لا تشهد باقي الملاعب حضورا من جانبهم.