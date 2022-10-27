حجزت أندية باريس سان جرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وتشلسي الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني بطاقاتها الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولة على نهاية دور المجموعات في سيناريو متوقع الى حد كبير، فيما كان يوفنتوس الإيطالي أبرز الضحايا بعد خسارته الثلاثاء في لشبونة.



وحسمت بطاقتا المجموعة الثامنة لسان جرمان وبنفيكا بعد فوز كاسح للأول على ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي 7-2 ومثير للثاني على يوفنتوس 4-3 بعدما كان متقدما 4-1.

وبعد تعادلين على التوالي مع بنفيكا بنتيجة واحدة 1-1، حسم سان جرمان تأهله من خلال الفوز على ضيفه مكابي حيفا بفضل نجومه الثلاثة الأرجنتيني ليونيل ميسي (19 و45) وكيليان مبابي (32 و64) والبرازيلي نيمار (35) وشون غولدبرغ (67 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني البديل كارلوس سولير (84)، مقابل هدفين للسنغالي عبدولاي سيك (38 و51).



وبقي سان جرمان متصدرا بـ 11 نقطة وبفارق الأهداف المسجلة أمام بنفيكا، وبالتالي ضمن بطاقته إلى ثمن النهائي. وفي لشبونة، جدد بنفيكا تفوقه على يوفنتوس الذي خسر ذهابا في معقله 1-2، ثم سقط مجددا في البرتغال 3-4 في لقاء أنهى شوطه الأول متخلفا بثلاثة أهداف، وهي المرة الأولى التي تهتز فيها شباك يوفنتوس بثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري الأبطال، ثم تعقدت الأمور كثيرا بتلقيه الهدف الرابع في مستهل الشوط الثاني بهدف ثان لرافا سيلفا (51)، قبل أن يقلص البديل الپولندي أركاديوش ميليك الأضرار (77)، ثم الأميركي ويستون ماكيني (79).

وفي المجموعة الخامسة، عاد تشلسي من النمسا ببطاقة تأهله بفوزه على سالزبورغ 2-1، فيما بات مصير ميلان الإيطالي بين يديه بعد فوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-0.



وضمن النادي اللندني أيضا صدارته للمجموعة نتيجة خسارة دينامو زغرب برباعية نظيفة، ما جعل بطل «سيري أ» ثانيا بفارق نقطة أمام سالزبورغ قبل استضافته الأخير في الجولة الختامية.



وفي المجموعة الخامسة، لحق بوروسيا دورتموند بضيفه مان سيتي الانجليزي بعد تعادلهما 0-0 في نتيجة سمحت للأخير بحسم الصدارة، فيما انتقل إشبيلية الإسباني لإكمال مشواره القاري في «يوروبا ليغ» بعد فوزه الكبير على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.



وفي المجموعة السادسة، أسقط لايبزيغ الألماني ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-2، معززا آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي.



ورفع لايبزيغ رصيده الى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة، ومتقدما بثلاث نقاط عن شاختار دانييتسك الاوكراني المتعادل 1-1 مع مضيفه سلتيك الاسكتلندي (نقطتان).

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الأخيرة ضد شاختار للتأهل، فيما تعد هذه الخسارة الأولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات.



هالاند يعاني من الحمى والإصابة



يحوم الشك حول مشاركة النرويجي إرلينغ هالاند هداف مان سيتي في مباراة نهاية الأسبوع ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب مدربه بيب غوارديولا.

واستبدل المهاجم الفتاك بين الشوطين في مباراة سيتي وبوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، وعلق مدربه الإسباني بيب غوارديولا على لياقة لاعبه الجديد «سنرى، لقد كنا مرهقين جدا، وعانى هالاند قليلا من الحمى قبل المباراة، كما تعرض إرلينغ لضربة صغيرة في قدمه، ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي».

ويحل سيتي على ليستر السبت ضمن الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثاني وراء أرسنال. وسجل هالاند 17 هدفا في 11 مباراة بالدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.