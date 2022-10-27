ستكون مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو من عدمها عنوان المواجهة التي ستجمع فريقه مان يونايتد الانجليزي ضد ضيفه شيريف تيراسبول المولدافي في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» اليوم.



وفي حين لا يتوقع أن يواجه يونايتد صعوبة في بلوغ الدور الثاني، كون التعادل يكفيه ضد فريق متواضع للحاق بريال سوسييداد الاسباني متصدر المجموعــــــــة الخامسة، لكن العيون ستكون شاخصة على البرتغالي المتمرد.



بعد رفضه الدخول كبديل في المباراة ضد توتنهام في الدوري الأربعاء الفائت التي فاز بها يونايتد 2-0، لكن عودته الى التدريبات الجماعية كانت ربما مؤشرا على إمكانية مشاركته في المباراة ضد شيريف تيراسبول.



ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي المتذيل من دون رصيد، في حال تحقيق يونايتد فوز متوقع على شيريف، سيتنافس مع سوسييداد على صدارة المجموعة في الجولة الاخيرة في إسبانيا، علما أن المباراة الاولى انتهت بفوز الفريق الباسكي في إنجلترا 1-0.



وبعد أن ضمن بلوغه الدور المقبل بأربعة انتصارات من أول أربع مباريات، يسعى أرسنال الانجليزي لضمان صدارة المجموعة، عندما يحل على أيندهوفن الهولندي الثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ويدخل النادي اللندني المباراة بعدما قام بدعسة ناقصة للمرة الثانية فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، إثر تعادله مع ساوثمبتون في الدوري الأحد (1-1)، بعد سقوطه ضد مان يونايتد في وقت سابق، مقابل فوزه بجميع المباريات الاخرى (13).



ويدرك روما الايطالي أنه لا خيار أمامه سوى الفوز على مضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي في فنلندا إذا ما أراد الحفاظ على آماله ببلوغ الدور الثاني عن المجموعة الثالثة.



ويحتل فريق العاصمة الإيطالية المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق ثلاث عن لودوغوريتش البلغاري (7) الذي يستضيف ريال بيتيس الإسباني المتصدر (10).



وفي حين ضمن بيتيس عبوره الى الدور المقبل، سيتنافس روما ولودوغوريتس على البطاقة الأخيرة عندما يتواجهان في الجولة الأخيرة في العاصمة الإيطالية.



ويدخل روما المباراة بعد سقوطه على أرضه في الملعب الأولمبي 1-0 نهاية الأسبوع الفائت أمام نابولي متصدر الدوري الإيطالي.



كما تقام اليوم العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدوري الأوروبي، من بينها يونيون برلين وسبورتينغ براغا، وفنربخشه مع رين، ولاتسيو مع ميتييلاند، وآيك لارناكا مع دينامو، وفرينكفاروزي مع موناكو.