هدّدت غالبية أندية الدوري الإسباني لكرة القدم بالإضراب احتجاجا على اقتراح قانون رياضي جديد تزعم أنه يصب في صالح الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة.

ودعت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) التي تدير الدرجات المحترفة في البلاد، الى اجتماع استثنائي الخميس لمناقشة الخطوات التالية بما في ذلك إضراب محتمل في وجه مشروع القانون الذي لا يزال بحاجة الى موافقة البرلمان. وهذا الخلاف وضع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو والاتحاد الإسباني لكرة القدم في مواجهة رابطة الدوري «لا ليغا».

وهناك قضايا رئيسية في هذا الخلاف حول القانون الذي يحظى بدعم الاشتراكيين الحاكمين في إسبانيا والحزب الشعبي المحافظ المعارض.



وتتمسك رابطة الدوري الإسباني باتفاق تم التوصل اليه مع شركة «سي في سي» التي دفعت ملياري يورو مقابل الحصول على 8.2% من عائدات حقوق الصور الخاصة بالرابطة لمدة 50 عاما.