تنطلق مساء اليوم الجملة الخامسة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم «كونفرنس ليغ»، ولعل من أهم المواجهات لقاء وست هام يونايتد وضيفه سيلكابورغ في المجموعة الثانية، حيث يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول بـ 12 نقطة، فيما يليه سيلكابورغ في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية ومتكافئة تجمع فيورنتينا الإيطالي وضيفه باشاك شهير التركي، فالأول بالمركز الثاني في المجموعة بـ 7 نقاط، وفوزه على الفريق التركي يجعله شريكا في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.



وفي مباريات أخرى، يستضيف أندرلخت البلجيكي نظيره ستيوا بوخارست الروماني، ويحل كولن الألماني ضيفا على سلوفاكو التشيكي، فيما يلعب نيس الفرنسي مع ضيفه بارتيزان الصربي، وبالكاني الكوسوفي مع سلافيا براغ التشيكي.