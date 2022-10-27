يريد أنخيل دي ماريا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن ينهي مسيرته الكروية من حيث بدأها مع فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.



وانضم دي ماريا (34 عاما) لفريق روزاريو عندما كان يبلغ أربعة أعوام، وقضى الأعوام الـ 15 التالية مع النادي، قبل أن يتألق في كأس العالم تحت 20 عاما، وهو ما جعل فريق بنفيكا يطلب ضمه. وكان انتقاله لبنفيكا بداية مسيرة أوروبية رائعة، حيث انتقل للعب في ريال مدريد، ومان يونايتد وباريس سان جرمان قبل أن ينتقل الى يوفنتوس في إيطاليا.



ورغم كل نجاحاته في أوروبا تحدث دي ماريا عن رغبته في العودة إلى بلاده، في مقابلة مع اللاعب السابق إيزكيول لافيتزي، الذي لعب 51 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني في الفترة من 2007 إلى 2016، وقال دي ماريا: «أحب العودة الى روزاريو، أعلم أنه صعب لكنني أقول دائما حلم كل هؤلاء في الأرجنتين هو المجيء واللعب في أوروبا، حلمي أنا هو العودة يوما ما لارتداء قميص روزاريو سنترال».