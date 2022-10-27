عين فياريال الإسباني كيكي سيتيين مدربا له خلفا لأوناي إيمري المنتقل الى إنجلترا للإشراف على أستون فيلا.



ولم يتول مدرب برشلونة السابق الإشراف على أي فريق منذ أن أقاله النادي الكاتالوني في أغسطس 2020 عقب هزيمة مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ووقع سيتيين (64 عاما) على عقد حتى نهاية موسم 2023-2024 وسيتولى المهام في المباراة الاولى الخميس ضد ضيفه هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي ضمن مسابقة «المؤتمر الأوروبي».

وقال فياريال في بيان «يتميز سيتيين بلعب كرة قدم جميلة والتمريرات، وهو ما قدمه في الفرق التي دربها خلال مسيرته الواسعة على مستوى عال».