عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الأولى من (N5) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، والتي تشتمل على 328 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات الخميس والأحد 27 و30 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين 31 منه وإجراء عملية القرعة الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.





الأسماء جاءت كالتالي:

0001 عيسى حسين احمد محمد

0002 مشارى محمد خالد الطراروه

0003 فيصل تركي متعب محمد الشمري

0004 مشارى مسلم عوض العازمى

0005 علي عبدالكريم غلوم سوز علي

0006 عبدالله عدنان عبدالله محمد

0007 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن رضا

0008 احمد عبدالرحيم علي الكندري

0009 رجا محمد رجا العازمي

0010 على صالح على المرى

0011 محمد عبد الله احمد الحسينى

0012 صلاح سيف ناصر مقبل

0013 سالم خلف محمد العازمى

0014 ناصر حمدان حمود الخده

0015 احمد محمد فاضل الفاضل

0016 فيحان سعد سعود المطيري

0017 وسمى عبد الله مبارك المرتجى

0018 خليل ابراهيم خليل العلى

0019 يوسف محمد فهد العجمى

0020 عبدالله خالد خالص

0021 خليفه محمد خليفه المريشد

0022 محمد عبدالله درويش صالح

0023 ناصر محمد عامر الزامل

0024 ناصر بدر فلاح العميره

0025 حمود صقر حمود الصلال

0026 عبدالرحمن عيد مصبح العازمي

0027 جابر مبارك فالح العازمى

0028 احمد عيد سعد العازمى

0029 فهد درج مشوح الجويسري

0030 ضارى محمد بلال سليمان

0031 فهد ابراهيم حمد الدرويش

0032 محمد راشد سعيد الكدارى

0033 فهد رجاء العجمى

0034 عبدالمانع مبارك مشغي العجمي

0035 مهدى فرج خرصان العجمى

0036 فهد عبدالحميد شملان الجناع

0037 عبد الرحمن عايض عوض العنزه

0038 عيسى ماجد عبد الله البغلى

0039 ظاهر حمود ظاهر العازمى

0040 احمد يعقوب يوسف العلى

0041 حمد محمد سالم العجمى

0042 عبدالله احمد جاسم عرب

0043 عبد الهادى صالح حمد المرى

0044 عبدالهادى عباس حمزه ابوطالب

0045 حسن بليه حمد العجمى

0046 سعد ناصر مطيع العجمى

0047 عيسى غلوم حاجى غضنفرى

0048 عبدالله سالم سلمان العازمي

0049 فهد مسلم فالح مسلم

0050 فهد صالح على المرى

0051 ضيدان بجاد سلطان العجمى

0052 حسين عابد عبدالله عبدو

0053 عبد الله نصر عبد الله المسباح

0054 عبد الهادى حمد عبد الهادى القحطانى

0055 فهد ملفي عطاالله

0056 عادل محمد كمال يتيم

0057 عبد الرحمن مبارك ناصر العازمى

0058 سلطان محمد سحبان الرشيدى

0059 فهد سلمان مسلم الشلاحى

0060 خالد بندر جاسم محيسن الشمري

0061 مرزوق شبيب سالم العازمى

0062 عبدالله سعود عبدالله المطيرى

0063 فهد عبود سعد العازمي

0064 بدر عبد الله على النمش

0065 حمد صالح عبدالجليل محمد

0066 فهد هلال جزاع العتيبى

0067 فهد فايز محمد العنزى

0068 فهد محارب على العنزى

0069 احمد عادل حمزه جراغ

0070 خالد يوسف علي القطامي

0071 فهد نجيب محمد الضبيب

0072 منصور لافى ناصر العازمى

0073 خالد نايف لافى الديحانى

0074 عبد الرحمن محمد حجى شهاب

0075 سعود عبد العزيز فلاح العجمى

0076 شافى فدغوش نهار العجمى

0077 سعد محمد سعد العازمي

0078 خالد علي عثمان الشايع

0079 ناصر سهيل مبارك بن سهيل

0080 راشد فهد دخيل العويهان العنزي

0081 عثمان جدعان درج الجويسرى

0082 خالد عبد العزيز أحمد عبد الله محمد

0083 عواض مطلق عواض العتيبى

0084 عبدالعزيز احمد علي العازمي

0085 طارق صلاح ناصر بورسلى

0086 احمد عبدالله علي عبدالله

0087 محمد راشد فالح الميع العازمي

0088 عبدالله احمد عبدالله عبدالكريم الصقر

0089 هاني عامر مزيد العامر

0090 منصور سهيل مبارك فهيم

0091 فلاح على محمد العجمى

0092 مصعب عبد الله عبد الرحمن الكندرى

0093 عبد الرحمن محمد هادى العجمى

0094 عبدالله خالد عبدالله الكندري

0095 نشمي علي خليف العازمي

0096 عيد نجر ملوح العازمى

0097 يوسف سعود عبد العزيز الجمعه

0098 شبيب فلاح سعود المطيري

0099 عبد الله سامى سعود الخضير

0100 احمد حامد محمد مقدس

0101 محمد احمد حسن رمضان

0102 فهد جدعان خلف الهذال العنزي

0103 سحبان محمد سحبان الرشيدى

0104 محمد عبد الجليل خليل الجاسم

0105 احمد سهيل مبارك بن سهيل فهيم

0106 فيصل فهد فالح البصمان

0107 يعقوب عبد الله حسن الشواف

0108 طلال فايز عايض سبلان

0109 حمد نبيل حمد العون

0110 حسين صالح سلطان المزعل

0111 ماجد معجب ماجد الدوسري

0112 سعد عزران سالم العازمي

0113 حمد منصور مسعود السالم

0114 سعود بدر سعود غريب

0115 عبد الله حافظ ناصر عباس

0116 محمد حباب عواض العتيبي

0117 زايد فالح ضيدان الهاجري

0118 مهدي عبد الصاحب حاجي غالب

0119 سلطان خالد سلطان المرزوق

0120 عبدالرحمن سالم سلمان العازمي

0121 ضاري مجبل شباب السعيدي

0122 فهد فالح وبران العازمي

0123 يوسف مريزيق بنيه العازمى

0124 حمد عبد الحميد محمد صالح الناصر

0125 محمد عبدالرحمن سعد الخطاف

0126 محمد غانم محمد المطيري

0127 يوسف انور فاخر الشماع

0128 طلال عبدالله بن عبدالله العبيدي

0129 عايد محمد مفرح العازمى

0130 خالد سعود عبد الله الشامرى

0131 مشاري خالد خليل الحشاش

0132 محمد عبيد مبارك العازمى

0133 بدر حمود زيد المطيرى

0134 محمد صاحب محمد حسين

0135 يوسف سعيد مرزوق العازمي

0136 محمد فهد جديع العجمى

0137 ابراهيم وليد يوسف البراهيم

0138 مشعل خالد سعود السحيب

0139 محمد سليمان غلوم دشتي

0140 مسلط عيسى مسلط المطيرى

0141 نايف شجاع عايض العجمي

0142 خالد سالم محمد المرى

0143 داود سليمان عبدالنبي الابراهيم

0144 مهدى محمود مهدى الموسوى

0145 محمد رصد عبد الهادى العجمى

0146 يوسف محمد عبدالله العنزي

0147 راشد عبد اللطيف راشد الشعلان

0148 بدر محميد عباس المحميد

0149 ضاري خالد صالح الحريص

0150 سالم فلاح سالم العازمي

0151 ضاري عبد الرحمن علي مبارك

0152 بدر صالح مصطفى صادق

0153 بدر اياد احمد بدر

0154 جاسم محمد علي عبدالله المسلم

0155 عبد الرحمن طارق محمد التوحيد

0156 على سليمان محمد كرم جرخى

0157 فهد مبارك محمد العجمي

0158 عبدالله خالد علي الشطي

0159 خالد فرحان شريده العازمي

0160 فلاح فالح برجس العازمي

0161 هادى عبدالرسول حسن الجمعه

0162 انور صلاح سراي مبارك

0163 على مسفر مطيع العجمى

0164 يوسف عبد العزيز شملان الحساوى

0165 عمر خالد مطر المطيري

0166 سلطان ضاعن علي الضاعن

0167 عبدالعزيز شافي فهد بوعجيم

0168 معاذ خشمان منوخ الظفيري

0169 عبدالعزيز يوسف نصيب عبدالله الفرحان

0170 محمد حمود مطلق القملاس

0171 عبدالعزيز سعود عبدالله العتيبي

0172 أحمد لافى براك العازمى

0173 نواف عبد الله سلطان المطيري

0174 عبداللطيف جاسم محمد الكندرى

0175 على حسين محمد بو حمد

0176 محمد فالح ناصر العازمي

0177 علي بريدان رجاء العازمي

0178 عبدالحميد مساعد محسن العنزى

0179 عبدالله فاضل حسين محمد

0180 حمد عبدالله على محمد

0181 حسن احمد حسن عبد الله

0182 حسن محمد عباس العجمى

0183 فيصل عبد الله فلاح العازمي

0184 احمد حمد عبدالله الهباد

0185 خليفه عابر خليفه العابر

0186 احمد سعيد ظاهر الشمري

0187 عبد الله بدر رجب البدر

0188 احمد علي يوسف محمد

0189 احمد حميد يوسف محمد علي

0190 احمد بدر حسين القطان

0191 خالد محمد عبدالعزيز المسعود

0192 محمد سعد علي ابو قذيله

0193 عبدالله قاسم محمد الفيلكاوي

0194 عبد الرحمن عبد الله فلاح الهاجرى

0195 عيسى غزاى شقير المطيرى

0196 يوسف علي محمد مجاربي علي

0197 مشاري خميس معيش المطيري

0198 سيد حيدر علي عبدالنبي سيد حسن

0199 راشد مشاري حمود العميري

0200 صالح حمد عبد الله العزاز

0201 سعود عبدالعزيز عبدالرسول القلاف

0202 عبدالمحسن عبدالرحمن عطيه صغير

0203 فهد محمد زامل العازمى

0204 محمد على محمد الجدى

0205 عبدالله حمود مزيد العازمى

0206 احمد عبدالله رجعان العازمي

0207 سليمان بدر سليمان السنين

0208 على تقى خليفه عرب

0209 ناصر عبدالعزيز عبداللطيف جوهر حياة

0210 عبدالله خالد علي احمد

0211 فهد صالح مرزوق العازمي

0212 محمد سعود أحمد العبدالهادي الدوسري

0213 حسين هادى حسن العجمى

0214 حسين ايوب محمد مدي

0215 مشارى على عباس مرزوق

0216 عبدالله رشيد مهدى العازمى

0217 ضارى لافى زايد العازمى

0218 نايف محمد راشد الصيخان

0219 أحمد عادل رديني الرديني

0220 عبدالعزيز عبدالله محمد الايوب

0221 طلال محمد عبدالكريم المطيري

0222 عبد الرحمن حيدر عباس فرمن

0223 محمد فيصل محمد الهاجرى

0224 فهد بدر خلف الحماد

0225 نواف ناشى سالم العازمى

0226 ناصر طلال عيد الهبله

0227 خالد احمد خالد الابراهيم

0228 محمد على مبارك الحجيلان

0229 ماجد على مبارك الحجيلان

0230 احمد صالح عدس النمران

0231 علي موسى احمد ابراهيم

0232 ماجد عدنان ماجد بورسلى

0233 عبدالرحمن مضحى حبيب العازمى

0234 حمود محمد حمود الرشيدي

0235 صقر راشد محمد الارملى

0236 فهد محمد منصور العجمي

0237 مشارى جار الله ياسين المطيرى

0238 عبدالله رياض عبدالله اليحيى

0239 فهد عماير شحيبان الرشيدى

0240 محمد ذياب محمد الهاجري

0241 محمد نايف عواد العازمي

0242 راكان حمد ناصر العجمي

0243 ماجد علي ماجد المطيرى

0244 فهد طارق فهد المهيني

0245 طلال محمد سوهج العتيبي

0246 يعقوب يوسف سعود الدوله المطوع

0247 بدر ناصر حمد المطيري

0248 حمد حسين عبدالله عبد علي

0249 نواف فالح سعد العازمى

0250 خالد سعود حمد النجدى

0251 حمد ناصر مبارك العجمي

0252 خالد فلاح مدلول الشمري

0253 عبيد سعود عبيد العجمي

0254 ناصر محمد اديلم العنزى

0255 راشد عادل يوسف البراهيم

0256 عبد الله فهد هلال العنزي

0257 يعقوب يوسف باقر زمان

0258 عبد الرحيم محمود عبد الله حسن عبدالرحيم

0259 سعود عواد سعود السعدى

0260 مشارى عامر دويحان الرشيدى

0261 فواز نايف حمود العتيبى

0262 فهد حمد فهد المغلوث

0263 نايف مبارك مسيعيد الرشيدي

0264 ضارى راشد رشدان المطيرى

0265 محمد صالح حسين العازمى

0266 محمد احمد راشد العازمى

0267 محمد محسن ناصر العجمى

0268 راشد هادي سعود العازمي

0269 محمد فهد عبد الحسين حسن

0270 عبدالعزيز ابراهيم احمد يعقوب

0271 عبد الله عادل عبد الحميد المسافر

0272 سعود رجا سعود العازمي

0273 عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبدالرحمن

0274 جابر محمد جابر الهاجري

0275 انور مطلق قطوان الصواغ

0276 احمد عبد الجليل السيد احمد الغربللي

0277 محمد سعد عبدالعزيز المجمد

0278 منصور عبد الله عبد اللطيف الليفان

0279 محمد علي مبارك الهاشمي العجمي

0280 عبدالعزيز سعود محمد جاسم اللوغاني

0281 عبد العزيز سالم بريك العازمى

0282 سعود عبدالله سعود الحشان

0283 يحيى عبد الرزاق ابراهيم المحبوب

0284 محمد صالح سالم الحيمر المري

0285 فهد ماجد شجاع العتيبى

0286 عبد اللطيف ناصر عبد اللطيف الخطيب

0287 عبد الرحمن سعود جمعان العازمي

0288 محمود علي عبد الله عبد علي

0289 محمد سيف محمد القحطاني

0290 عبد الله مطلق عايض العازمى

0291 عبدالله فالح سالم الحجيلان

0292 محمد صويلح محمد العازمى

0293 خالد سعيد علي النعماني

0294 محمد فلاح محمد المطيري

0295 سعد بندر سعد الشمري

0296 عبدالمحسن راشد عبدالمحسن المخيال

0297 حمد وليد حمد العجمى

0298 احمد ضيف الله فضيل ابو رميه

0299 محمد عادل محمد عقاب العازمي

0300 احمد فهد رفاعي المطيري

0301 نواف سالم طالب المرى

0302 فيصل فلاح شنيف المطيرى

0303 عبدالعزيز جاسم محمد البيجي الخالدى

0304 عبد الله سالم دريع العازمى

0305 عبدالله علي عبدالهادى الهاجرى

0306 ناصر يوسف عبداللطيف الشويطي

0307 عبدالرحمن فلاح مرزوق الشتلي

0308 سالم رعد داخل جنديل

0309 عبدالله بدر فليح الصواغ

0310 محمد صلاح عبد العزيز المشعل

0311 وليد مجيد حميد محمد

0312 خالد عبدالعزيز سليمان المحيطيب

0313 مشارى عبد الله عواد البركه

0314 تركي فهد حماد العتيبي

0315 سعود عبدالله سعد العنزي

0316 احمد تركى صعب سالم

0317 على يوسف عبد النبى الصايغ

0318 عبد العزيز هاشم محمد العنزي

0319 جراح براك اعقيل العازمى

0320 عبد الله يوسف عبدالله العليان

0321 سليمان فوءاد احمد العنيزى

0322 عبدالله طارق ابراهيم المراغي

0323 راشد فيصل سعد العلبان

0324 مشعل محمد مرزوق العازمي

0325 مشعل حسين مسعود المري

0326 احمد عبدالله مطلق الماجدي

0327 حميد ناصر سعد العجمي

0328 عبد الله ناشى عبد الله القحطانى