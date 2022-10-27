عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الأولى من (N5) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية، والتي تشتمل على 328 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات الخميس والأحد 27 و30 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين 31 منه وإجراء عملية القرعة الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.
وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
الأسماء جاءت كالتالي:
0001 عيسى حسين احمد محمد
0002 مشارى محمد خالد الطراروه
0003 فيصل تركي متعب محمد الشمري
0004 مشارى مسلم عوض العازمى
0005 علي عبدالكريم غلوم سوز علي
0006 عبدالله عدنان عبدالله محمد
0007 عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن رضا
0008 احمد عبدالرحيم علي الكندري
0009 رجا محمد رجا العازمي
0010 على صالح على المرى
0011 محمد عبد الله احمد الحسينى
0012 صلاح سيف ناصر مقبل
0013 سالم خلف محمد العازمى
0014 ناصر حمدان حمود الخده
0015 احمد محمد فاضل الفاضل
0016 فيحان سعد سعود المطيري
0017 وسمى عبد الله مبارك المرتجى
0018 خليل ابراهيم خليل العلى
0019 يوسف محمد فهد العجمى
0020 عبدالله خالد خالص
0021 خليفه محمد خليفه المريشد
0022 محمد عبدالله درويش صالح
0023 ناصر محمد عامر الزامل
0024 ناصر بدر فلاح العميره
0025 حمود صقر حمود الصلال
0026 عبدالرحمن عيد مصبح العازمي
0027 جابر مبارك فالح العازمى
0028 احمد عيد سعد العازمى
0029 فهد درج مشوح الجويسري
0030 ضارى محمد بلال سليمان
0031 فهد ابراهيم حمد الدرويش
0032 محمد راشد سعيد الكدارى
0033 فهد رجاء العجمى
0034 عبدالمانع مبارك مشغي العجمي
0035 مهدى فرج خرصان العجمى
0036 فهد عبدالحميد شملان الجناع
0037 عبد الرحمن عايض عوض العنزه
0038 عيسى ماجد عبد الله البغلى
0039 ظاهر حمود ظاهر العازمى
0040 احمد يعقوب يوسف العلى
0041 حمد محمد سالم العجمى
0042 عبدالله احمد جاسم عرب
0043 عبد الهادى صالح حمد المرى
0044 عبدالهادى عباس حمزه ابوطالب
0045 حسن بليه حمد العجمى
0046 سعد ناصر مطيع العجمى
0047 عيسى غلوم حاجى غضنفرى
0048 عبدالله سالم سلمان العازمي
0049 فهد مسلم فالح مسلم
0050 فهد صالح على المرى
0051 ضيدان بجاد سلطان العجمى
0052 حسين عابد عبدالله عبدو
0053 عبد الله نصر عبد الله المسباح
0054 عبد الهادى حمد عبد الهادى القحطانى
0055 فهد ملفي عطاالله
0056 عادل محمد كمال يتيم
0057 عبد الرحمن مبارك ناصر العازمى
0058 سلطان محمد سحبان الرشيدى
0059 فهد سلمان مسلم الشلاحى
0060 خالد بندر جاسم محيسن الشمري
0061 مرزوق شبيب سالم العازمى
0062 عبدالله سعود عبدالله المطيرى
0063 فهد عبود سعد العازمي
0064 بدر عبد الله على النمش
0065 حمد صالح عبدالجليل محمد
0066 فهد هلال جزاع العتيبى
0067 فهد فايز محمد العنزى
0068 فهد محارب على العنزى
0069 احمد عادل حمزه جراغ
0070 خالد يوسف علي القطامي
0071 فهد نجيب محمد الضبيب
0072 منصور لافى ناصر العازمى
0073 خالد نايف لافى الديحانى
0074 عبد الرحمن محمد حجى شهاب
0075 سعود عبد العزيز فلاح العجمى
0076 شافى فدغوش نهار العجمى
0077 سعد محمد سعد العازمي
0078 خالد علي عثمان الشايع
0079 ناصر سهيل مبارك بن سهيل
0080 راشد فهد دخيل العويهان العنزي
0081 عثمان جدعان درج الجويسرى
0082 خالد عبد العزيز أحمد عبد الله محمد
0083 عواض مطلق عواض العتيبى
0084 عبدالعزيز احمد علي العازمي
0085 طارق صلاح ناصر بورسلى
0086 احمد عبدالله علي عبدالله
0087 محمد راشد فالح الميع العازمي
0088 عبدالله احمد عبدالله عبدالكريم الصقر
0089 هاني عامر مزيد العامر
0090 منصور سهيل مبارك فهيم
0091 فلاح على محمد العجمى
0092 مصعب عبد الله عبد الرحمن الكندرى
0093 عبد الرحمن محمد هادى العجمى
0094 عبدالله خالد عبدالله الكندري
0095 نشمي علي خليف العازمي
0096 عيد نجر ملوح العازمى
0097 يوسف سعود عبد العزيز الجمعه
0098 شبيب فلاح سعود المطيري
0099 عبد الله سامى سعود الخضير
0100 احمد حامد محمد مقدس
0101 محمد احمد حسن رمضان
0102 فهد جدعان خلف الهذال العنزي
0103 سحبان محمد سحبان الرشيدى
0104 محمد عبد الجليل خليل الجاسم
0105 احمد سهيل مبارك بن سهيل فهيم
0106 فيصل فهد فالح البصمان
0107 يعقوب عبد الله حسن الشواف
0108 طلال فايز عايض سبلان
0109 حمد نبيل حمد العون
0110 حسين صالح سلطان المزعل
0111 ماجد معجب ماجد الدوسري
0112 سعد عزران سالم العازمي
0113 حمد منصور مسعود السالم
0114 سعود بدر سعود غريب
0115 عبد الله حافظ ناصر عباس
0116 محمد حباب عواض العتيبي
0117 زايد فالح ضيدان الهاجري
0118 مهدي عبد الصاحب حاجي غالب
0119 سلطان خالد سلطان المرزوق
0120 عبدالرحمن سالم سلمان العازمي
0121 ضاري مجبل شباب السعيدي
0122 فهد فالح وبران العازمي
0123 يوسف مريزيق بنيه العازمى
0124 حمد عبد الحميد محمد صالح الناصر
0125 محمد عبدالرحمن سعد الخطاف
0126 محمد غانم محمد المطيري
0127 يوسف انور فاخر الشماع
0128 طلال عبدالله بن عبدالله العبيدي
0129 عايد محمد مفرح العازمى
0130 خالد سعود عبد الله الشامرى
0131 مشاري خالد خليل الحشاش
0132 محمد عبيد مبارك العازمى
0133 بدر حمود زيد المطيرى
0134 محمد صاحب محمد حسين
0135 يوسف سعيد مرزوق العازمي
0136 محمد فهد جديع العجمى
0137 ابراهيم وليد يوسف البراهيم
0138 مشعل خالد سعود السحيب
0139 محمد سليمان غلوم دشتي
0140 مسلط عيسى مسلط المطيرى
0141 نايف شجاع عايض العجمي
0142 خالد سالم محمد المرى
0143 داود سليمان عبدالنبي الابراهيم
0144 مهدى محمود مهدى الموسوى
0145 محمد رصد عبد الهادى العجمى
0146 يوسف محمد عبدالله العنزي
0147 راشد عبد اللطيف راشد الشعلان
0148 بدر محميد عباس المحميد
0149 ضاري خالد صالح الحريص
0150 سالم فلاح سالم العازمي
0151 ضاري عبد الرحمن علي مبارك
0152 بدر صالح مصطفى صادق
0153 بدر اياد احمد بدر
0154 جاسم محمد علي عبدالله المسلم
0155 عبد الرحمن طارق محمد التوحيد
0156 على سليمان محمد كرم جرخى
0157 فهد مبارك محمد العجمي
0158 عبدالله خالد علي الشطي
0159 خالد فرحان شريده العازمي
0160 فلاح فالح برجس العازمي
0161 هادى عبدالرسول حسن الجمعه
0162 انور صلاح سراي مبارك
0163 على مسفر مطيع العجمى
0164 يوسف عبد العزيز شملان الحساوى
0165 عمر خالد مطر المطيري
0166 سلطان ضاعن علي الضاعن
0167 عبدالعزيز شافي فهد بوعجيم
0168 معاذ خشمان منوخ الظفيري
0169 عبدالعزيز يوسف نصيب عبدالله الفرحان
0170 محمد حمود مطلق القملاس
0171 عبدالعزيز سعود عبدالله العتيبي
0172 أحمد لافى براك العازمى
0173 نواف عبد الله سلطان المطيري
0174 عبداللطيف جاسم محمد الكندرى
0175 على حسين محمد بو حمد
0176 محمد فالح ناصر العازمي
0177 علي بريدان رجاء العازمي
0178 عبدالحميد مساعد محسن العنزى
0179 عبدالله فاضل حسين محمد
0180 حمد عبدالله على محمد
0181 حسن احمد حسن عبد الله
0182 حسن محمد عباس العجمى
0183 فيصل عبد الله فلاح العازمي
0184 احمد حمد عبدالله الهباد
0185 خليفه عابر خليفه العابر
0186 احمد سعيد ظاهر الشمري
0187 عبد الله بدر رجب البدر
0188 احمد علي يوسف محمد
0189 احمد حميد يوسف محمد علي
0190 احمد بدر حسين القطان
0191 خالد محمد عبدالعزيز المسعود
0192 محمد سعد علي ابو قذيله
0193 عبدالله قاسم محمد الفيلكاوي
0194 عبد الرحمن عبد الله فلاح الهاجرى
0195 عيسى غزاى شقير المطيرى
0196 يوسف علي محمد مجاربي علي
0197 مشاري خميس معيش المطيري
0198 سيد حيدر علي عبدالنبي سيد حسن
0199 راشد مشاري حمود العميري
0200 صالح حمد عبد الله العزاز
0201 سعود عبدالعزيز عبدالرسول القلاف
0202 عبدالمحسن عبدالرحمن عطيه صغير
0203 فهد محمد زامل العازمى
0204 محمد على محمد الجدى
0205 عبدالله حمود مزيد العازمى
0206 احمد عبدالله رجعان العازمي
0207 سليمان بدر سليمان السنين
0208 على تقى خليفه عرب
0209 ناصر عبدالعزيز عبداللطيف جوهر حياة
0210 عبدالله خالد علي احمد
0211 فهد صالح مرزوق العازمي
0212 محمد سعود أحمد العبدالهادي الدوسري
0213 حسين هادى حسن العجمى
0214 حسين ايوب محمد مدي
0215 مشارى على عباس مرزوق
0216 عبدالله رشيد مهدى العازمى
0217 ضارى لافى زايد العازمى
0218 نايف محمد راشد الصيخان
0219 أحمد عادل رديني الرديني
0220 عبدالعزيز عبدالله محمد الايوب
0221 طلال محمد عبدالكريم المطيري
0222 عبد الرحمن حيدر عباس فرمن
0223 محمد فيصل محمد الهاجرى
0224 فهد بدر خلف الحماد
0225 نواف ناشى سالم العازمى
0226 ناصر طلال عيد الهبله
0227 خالد احمد خالد الابراهيم
0228 محمد على مبارك الحجيلان
0229 ماجد على مبارك الحجيلان
0230 احمد صالح عدس النمران
0231 علي موسى احمد ابراهيم
0232 ماجد عدنان ماجد بورسلى
0233 عبدالرحمن مضحى حبيب العازمى
0234 حمود محمد حمود الرشيدي
0235 صقر راشد محمد الارملى
0236 فهد محمد منصور العجمي
0237 مشارى جار الله ياسين المطيرى
0238 عبدالله رياض عبدالله اليحيى
0239 فهد عماير شحيبان الرشيدى
0240 محمد ذياب محمد الهاجري
0241 محمد نايف عواد العازمي
0242 راكان حمد ناصر العجمي
0243 ماجد علي ماجد المطيرى
0244 فهد طارق فهد المهيني
0245 طلال محمد سوهج العتيبي
0246 يعقوب يوسف سعود الدوله المطوع
0247 بدر ناصر حمد المطيري
0248 حمد حسين عبدالله عبد علي
0249 نواف فالح سعد العازمى
0250 خالد سعود حمد النجدى
0251 حمد ناصر مبارك العجمي
0252 خالد فلاح مدلول الشمري
0253 عبيد سعود عبيد العجمي
0254 ناصر محمد اديلم العنزى
0255 راشد عادل يوسف البراهيم
0256 عبد الله فهد هلال العنزي
0257 يعقوب يوسف باقر زمان
0258 عبد الرحيم محمود عبد الله حسن عبدالرحيم
0259 سعود عواد سعود السعدى
0260 مشارى عامر دويحان الرشيدى
0261 فواز نايف حمود العتيبى
0262 فهد حمد فهد المغلوث
0263 نايف مبارك مسيعيد الرشيدي
0264 ضارى راشد رشدان المطيرى
0265 محمد صالح حسين العازمى
0266 محمد احمد راشد العازمى
0267 محمد محسن ناصر العجمى
0268 راشد هادي سعود العازمي
0269 محمد فهد عبد الحسين حسن
0270 عبدالعزيز ابراهيم احمد يعقوب
0271 عبد الله عادل عبد الحميد المسافر
0272 سعود رجا سعود العازمي
0273 عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبدالرحمن
0274 جابر محمد جابر الهاجري
0275 انور مطلق قطوان الصواغ
0276 احمد عبد الجليل السيد احمد الغربللي
0277 محمد سعد عبدالعزيز المجمد
0278 منصور عبد الله عبد اللطيف الليفان
0279 محمد علي مبارك الهاشمي العجمي
0280 عبدالعزيز سعود محمد جاسم اللوغاني
0281 عبد العزيز سالم بريك العازمى
0282 سعود عبدالله سعود الحشان
0283 يحيى عبد الرزاق ابراهيم المحبوب
0284 محمد صالح سالم الحيمر المري
0285 فهد ماجد شجاع العتيبى
0286 عبد اللطيف ناصر عبد اللطيف الخطيب
0287 عبد الرحمن سعود جمعان العازمي
0288 محمود علي عبد الله عبد علي
0289 محمد سيف محمد القحطاني
0290 عبد الله مطلق عايض العازمى
0291 عبدالله فالح سالم الحجيلان
0292 محمد صويلح محمد العازمى
0293 خالد سعيد علي النعماني
0294 محمد فلاح محمد المطيري
0295 سعد بندر سعد الشمري
0296 عبدالمحسن راشد عبدالمحسن المخيال
0297 حمد وليد حمد العجمى
0298 احمد ضيف الله فضيل ابو رميه
0299 محمد عادل محمد عقاب العازمي
0300 احمد فهد رفاعي المطيري
0301 نواف سالم طالب المرى
0302 فيصل فلاح شنيف المطيرى
0303 عبدالعزيز جاسم محمد البيجي الخالدى
0304 عبد الله سالم دريع العازمى
0305 عبدالله علي عبدالهادى الهاجرى
0306 ناصر يوسف عبداللطيف الشويطي
0307 عبدالرحمن فلاح مرزوق الشتلي
0308 سالم رعد داخل جنديل
0309 عبدالله بدر فليح الصواغ
0310 محمد صلاح عبد العزيز المشعل
0311 وليد مجيد حميد محمد
0312 خالد عبدالعزيز سليمان المحيطيب
0313 مشارى عبد الله عواد البركه
0314 تركي فهد حماد العتيبي
0315 سعود عبدالله سعد العنزي
0316 احمد تركى صعب سالم
0317 على يوسف عبد النبى الصايغ
0318 عبد العزيز هاشم محمد العنزي
0319 جراح براك اعقيل العازمى
0320 عبد الله يوسف عبدالله العليان
0321 سليمان فوءاد احمد العنيزى
0322 عبدالله طارق ابراهيم المراغي
0323 راشد فيصل سعد العلبان
0324 مشعل محمد مرزوق العازمي
0325 مشعل حسين مسعود المري
0326 احمد عبدالله مطلق الماجدي
0327 حميد ناصر سعد العجمي
0328 عبد الله ناشى عبد الله القحطانى