محمد راتب



أكد رئيس لجنة المشتريات والتسويق والمشروعات في جمعية مشرف التعاونية معاذ اليحيا ان الجمعية كعادتها السنوية في مثل هذا الشهر من كل عام أطلقت مهرجانها التسويقي لتخفيضات أكتوبر، واستهلته بمهرجان السوق المركزي مشرف وضاحية مبارك العبدالله في 10 أكتوبر والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وتابع أن المهرجان يشتمل على تخفيضات على السلع الأكثر طلبا من المتسوقين، حيث وصلت نسبة الخصم إلى 50%، وتنوعت الأصناف بين المواد الغذائية بكل أنواعها والسلع الاستهلاكية، كما تم انتقاء الشركات المساهمة في المهرجان لتقديم أجود المنتجات بأفضل الأسعار.