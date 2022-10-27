الجزائر - هناء السيد و«كونا»



انطلق بالعاصمة الجزائرية الجزائر اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ 31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر المقبل وترأس وفد الكويت في اجتماع المندوبين سفير الكويت ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول السفير غانم صقر الغانم.



وقال السفير غانم الغانم ان «القمة العربية المرتقبة بالجزائر تنعقد في ظل ظروف دولية معقدة ودقيقة وما ترتب عنها من تبعات خطيرة على الأمن القومي العربي».



وقال السفير الغانم في تصريح لـ«كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 31 إن «هذه القمة تأتي بعد 3 سنوات من انعقاد آخر قمة في تونس بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد ـ 19)». وشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول العربية وتنسيق الجهود والعمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن العربي بما يعكس تطلعات الشعوب العربية.



وأكد أن مشاركة الكويت في قمة الجزائر تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على إنجاح هذه القمة ودعم الجهود العربية لتحقيق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.



وانطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الـ 31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل تحت شعار «لم الشمل العربي».



وبدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية بعقد اجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للاعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة اذ تسلم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي رئاسة الاجتماع من نظيره مندوب تونس لدى جامعة الدول العربية محمد بن يوسف الذي ترأست بلاده القمة العربية السابقة.