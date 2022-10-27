مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن الجهات المختصة تحولت إلى خلية نحل لإنجاز كشوف أسماء مكافأة الصفوف الأمامية لـ 8 جهات حكومية من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات التي لم تنجز إجراءات تجهيز كشوف الأسماء الخاصة بها حتى الآن.



وأفادت المصادر بأن عدة أسباب تقف وراء التأخير، فبعض هذه الكشوف تأخر وصولها إلى ديوان الخدمة المدنية، وبعضها وصلت وجار التدقيق عليها، والبعض الآخر رفع إلى الديوان وتم التدقيق عليها وتم اكتشاف ملاحظات وأعيدت إلى الجهة المرسلة مرة أخرى لمعالجة الملاحظات.

وشددت على انه في حال تم الانتهاء من التدقيق النهائي تحول الكشوف إلى المراقبين الماليين لمراجعة التعهدات والتأكد من إجراءات تنفيذ القانون.

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن عقود عمل الوافدين الذين مازالوا يعملون في الحكومة مدتها سنة واحدة فقط.

وأوضحت أن كل العقود، حتى الاستعانة بخدمات أي من غير الكويتيين، تجدد بشكل سنوي، ولا توجد عقود محددة بـ 5 سنوات أو مفتوحة المدة.

وطمأنت المصادر جميع الكويتيين، سواء الذين لديهم أبناء يطمحون الى الحصول على وظيفة حكومية أو خريجون على وشك التخرج وقلقون من عدم توفير وظيفة لهم، بأنه لا تجديد لأي وافد نهائيا مادام العمل بغير حاجة لتخصصه أو يوجد عنصر وطني يشغل الوظيفة، وهذا يسري على جميع الوزارات من دون أي استثناء.

جاء ذلك ردا على سؤال حول الانتهاء من تطبيق القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية في أغسطس الماضي والمحدد مدة تنفيذه بخمس سنوات ومازال 22 تخصصا تشغل بوافدين.

وتتضمن هذه التخصصات مجموعة الوظائف الهندسية، والتدريس، والتعليم، والتدريب، والخدمات الاجتماعية، والتربوية، والرياضية، وظائف العلوم، والثروة الحيوانية، والزراعية، والأحياء المائية، والوظائف المالية، والاقتصادية، والتجارية، ومجموعات القانون، والسياسة، والشؤون الإسلامية، والأدلة الجنائية، والوقاية، والإنقاذ، والوظائف الحرفية والخدماتية.

تطمينات للكويتيين: لا تجديد للوافدين في الحكومة

22 تخصصاً مازالت تُشغل من غير المواطنين بنسب متفاوتة بعد الانتهاء من تنفيذ قرار التكويت أغسطس الماضي







قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن عقود عمل الوافدين الذين مازالوا يعملون في الحكومة مدتها سنة واحدة فقط.

وأوضحت أن كل العقود وحتى الاستعانة بخدمات أي من غير الكويتيين تجدد بشكل سنوي ولا توجد عقود محددة بـ 5 سنوات أو مفتوحة المدة.



وطمأنت المصادر جميع الكويتيين سواء الذين لديهم أبناء يطمحون الى الحصول على وظيفة حكومية أو خريجون على وشك التخرج وقلقون من عدم توفير وظيفة لهم بأنه لا تجديد لأي وافد نهائيا مادام العمل في غير حاجة لتخصصه أو يوجد عنصر وطني يشغل الوظيفة وهذا يسري على جميع الوزارات من دون أي استثناء.



جاء ذلك ردا على سؤال حول الانتهاء من تطبيق القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية في أغسطس الماضي والمحدد مدة تنفيذه بخمس سنوات ومازال 22 تخصصا تشغل بوافدين.



وتتضمن هذه التخصصات مجموعة الوظائف الهندسية، والتدريس، والتعليم، والتدريب، والخدمات الاجتماعية، والتربوية، والرياضية، وظائف العلوم، والثروة الحيوانية، والزراعية، والأحياء المائية، والوظائف المالية، والاقتصادية، والتجارية، ومجموعات القانون، والسياسة، والشؤون الإسلامية، والأدلة الجنائية، والوقاية، والإنقاذ، والوظائف الحرفية، والخدماتية.