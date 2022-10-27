

ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الـ 26 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض. وتم خلال الاجتماع، مناقشة قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية ومتابعة قرارات الاجتماع الـ 25 لوزراء الثقافة الخليجيين من ضمنها البيان الختامي وإعلان (العلا) للدورة الـ 41 للمجلس الأعلى والاستراتيجية الثقافية لدول المجلس (2020 - 2030) والتعاون الدولي في المجال الثقافي.



كما تطرق الاجتماع الى رؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون الخليجي ومعارض الكتاب بدول المجلس وميثاق المحافظة على التراث العمراني وكذلك مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ونتائج أعمال وكلاء الآثار في دول المجلس.