مريم بندق



بتعليمات من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تم وقف قرار ربط إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدفع غرامات المرور، لمزيد من الدراسة. وكانت مصادر ثقة قد أفادت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، بصدور القرار الذي ينص على أن دفع المخالفات المرورية شرط لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في الوزارات والهيئات الحكومية، ومنها إدارات الإقامة والهجرة، والذي كان من المفترض العمل به اعتبارا من أمس الأربعاء.

"مرور الداخلية": دفع المخالفات شرطاً لإنجاز معاملات المواطنين و المقيمين في الوزارات والجهات الحكومية

القرار يعمل به اعتبارا من اليوم الأربعاء

أفادت مصادر ثقة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، بأن دفع المخالفات المرورية شرطا لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في الوزارات والهيئات الحكومية.

وأوضحت أن القرار الصادر بذلك يعمل به اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقف ربط إنجاز المعاملات بدفع غرامات المرور لمزيد من الدراسة

بتعليمات من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تم وقف ربط إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدفع غرامات المرور لمزيد من الدراسة .