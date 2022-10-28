يستمر بنك الكويت الدولي (KIB) بإطلاق حملاته الترويجية الهادفة إلى تعزيز التوجه الرقمي لدى عملائه في عملياتهم المصرفية، حيث أعلن مؤخرا عن إطلاق حملته الجديدة على أحدث المنتجات المصرفية للأفراد: حساب «الدروازة» للسحوبات، مقدما لهم فرصة مميزة حتى نهاية الشهر الجاري للدخول في سحب على جائزة نقدية قيمة، شرط القيام بفتح حساب الدروازة الكترونيا عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لذلك ـ سواء كانت خدمة KIB أونلاين أو تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية ـ قبل انتهاء الحملة يوم 30 اكتوبر الجاري، حيث سيتم الإعلان عن الرابح فيها بعد أسبوع من هذا التاريخ.



وفي معرض حديثه عن حملته الجديدة، لفت المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد فيKIB، نواف الخريف، بداية إلى النجاح التي حققته حملات البنك الترويجية المماثلة، والتي طورت بهدف تشجيع العملاء على تبني حلوله الرقمية في تعاملاتهم البنكية، واستخدام منصاته الالكترونية لإنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة، وسهولة وأمان، الأمر الذي دفع KIB نحو ابتكار حملة جديدة يكافئ من خلالها عملاءه، على استفادتهم من تطبيقاته الرقمية في عملية فتح حساب الدروازة الجديد من KIB. وأضاف أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير بالدينار الكويتي، مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والذي يتميز بتوزيع العوائد بشكل شهري إضافة الى سحوبات على جوائز نقدية مستمرة طوال العام، مضيفا أنه لا يشترط تحويل الراتب. كما لفت الخريف إلى سرعة إصدار بطاقة سحب آلي لعميل الحساب عند فتحه، والتي تسمح بسحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي حتى 2000 دينار يوميا.