أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أرباح قبل الفائدة وضريبة دعم العمالة الوطنية والاستهلاك وإهلاك الدين بلغت 3 ملايين دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، بالرغم من الظروف الصعبة التي عصفت بالأسواق العالمية.



وبلغ صافي الأرباح من العمليات التشغيلية مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، مقارنة بصافي أرباح بلغت 4 ملايين دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021، في حين سجلت المجموعة صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 800 ألف دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، مقارنة بصافي أرباح قدرها 2.4 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021.



وخلال المدة، سجلت الأرباح التشغيلية نموا ملحوظا في قطاعات التعليم والأوراق المالية المدرجة، فيما تأثر قطاع الصناعات الدوائية بضغوطات أسعار صرف العملة في مصر وقطاع الطاقة وأعمال البناء بمخصصات مالية في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022.



وانخفضت الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 18.7 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، من 23.7 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021.



وانخفضت إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 17.7 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 مدعومة بانخفاض المصاريف بقطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية.



بلغ إجمالي الأصول 265 مليون دينار في سبتمبر 2022، مقارنة بـ 288 مليون دينار في سبتمبر 2021، واستقر إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم على 173 مليون دينار في سبتمبر 2022، مقارنة بـ 186 مليون دينار في سبتمبر 2021.



وانخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.19 مرة في سبتمبر 2022، من 0.22 مرة في سبتمبر 2021، وانخفض صافي أصول المحفظة إلى 216 مليون دينار في سبتمبر 2022، مقارنة بـ 239 مليون دينار في سبتمبر 2021.