تم تصميم سلسلة هواتف هواوي nova 10 لتظل متزامنة مع أنماط الحياة العصرية وجماليات الشباب، وتم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية.



ومع الجيل العاشر من سلسلة nova، يأتي تصميم Star Orbit Icon مع عملية طلاء مزدوجة اللون، التي تمنح الهاتف لمعة مستقبلية للحصول على مظهر رائع وفريد من نوعه، ومن خلال تصميم وحدة العدسة للحلقات المزدوجة الداخلية والخارجية، يمكن للمستخدمين مشاهدة عرض مدرج لعالم خيالي حيث الـ Star Orbit Ring المضمن هو النموذج النجمي للعرض، ومن خلال الجمع بين تقنية العدسة فائقة الوضوح والجمالية الفنية، فالتصميم يدمج التكنولوجيا مع الموضة، أما الأجزاء الزخرفية لوحدة العدسة فهي مصنوعة من مواد مركبة بصرية عالية الشفافية ومعالجتها في أسطح مقطوعة بالكريستال لإنتاج بريق ثلاثي الأبعاد. والكاميرات مرتبة أسفل الحلقة الزخرفية الشبيهة بالكريستال.



وتأتي سلسلة هواتف nova دائما بألوان عصرية، حيث تقدم اللون رقم 10 الأسود النجمي، والأخضر النعناعي، وبروفانس. من بين هؤلاء، اللون الجديد، اللون رقم 10 هو لون جيل جديد يستخدم الفضة كنغمة رئيسية مع لمسة نهائية أكثر برودة.



إلى جانب الألوان الرائعة والفريدة من نوعها، هناك شيء آخر يجعل سلسلة هواتف nova 10 لا تقاوم وهو التصميم الخفيف الوزن بشكل لا يصدق. علاوة على ذلك، من خلال تحسين الهيكل الداخلي، تأتي سلسلة هواتف nova 10 ببطارية كبيرة السعة في هيكلها الخفيف والنحيف.