أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: علي حمزة عباس الكوت، طلال فيصل مبارك بن بحر، محمد عبد المحسن أحمد العمران، عابد حبيب علي ملا، طلال نافل ظاهر الدماك العازمي، عدنان عبدالله طعمه الخالدي، أحمد برغش برغش المطيري، فارس محمد مطر العنتري، فيصل صياح فيصل الزعبي، رامية متري فرح قورة. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: فاطمة خالد عبدالهادي الحجيلان، تركي فهد حمود المطيري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، عبدالرحمن جاسم عبدالله الحمود، حليمة فاخر سليماني.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.