شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع (53) للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح أمس في مقر غرفة الشرقية بمدينة الدمام السعودية، حيث مثّل الغرفة عماد الزيد المدير العام المساعد، وفهد الصغير مدير إدارة العلاقات التجارية.



وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، حيث تم الاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع 52 للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بتاريخ 25 مايو 2022، اضافة الى قرارات الاجتماع 58 لمجلس الاتحاد.



وأشادت اللجنة بالتعاون المثمر بين كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما استعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للعام 2023، الذي تضمن العديد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على دول مجلس التعاون، حيث ستشارك الأمانة العامة في تنظيم بعض الفعاليات بالتعاون مع عدد من الهيئات الخليجية والعربية والدولية.



واستعرضت اللجنة نتائج منتدى التواصل الخليجي- الأردني الثالث الذي عقد خلال الفترة من 27 الى 28 سبتمبر 2022 في العاصمة الأردنية (عمان) وكان من أهمها تعزيز جهود التعاون بين مختلف الجهات من خلال تكثيف الاتفاق وآليات عمل وسياسات متسقة ومتكاملة ومستدامة، تعكس توافق الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية وبما يتماشى مع الظروف الحالية.



وبالإضافة الى الاستفادة من التجارة الإلكترونية وتعزيز تقاسم التكنولوجيا وتبادل المعلومات، وقد أكدت لجنة القيادات التنفيذية على الاستعداد الدائم للاتحاد لوضع البرامج التي تسهم في التكامل الاقتصادي الخليجي، والسعي على تذليل كافة العوائق التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس.