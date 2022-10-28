الجزائر- هناء السيد

قال السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الجزائر وفرت كافة الامكانيات اللازمة لإنجاح القمة العربية التي تستضيفها مطلع نوفمبر المقبل.



وفيما يتعلق باجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، أوضح السفير حسام زكي، ان النقاشات كانت صريحة ومثمرة، قائلا: "أن الصراحة يمكن أن تقف عند حد الصراحة ولا يحدث توافق لكن ما وجدناه أن العديد من القرارات التي لم تكن في البداية تحظى بتوافق.. وبالنقاش واستمرار التشاور.. وبالعمل خارج القاعة من خلال مجموعات صغيرة تتشاور حول صياغات وافكار ومفاهيم استطعنا أن نصل إلى مرحلة نقول فيها أن الدول أنجزت معظم أجندة العمل".



واضاف:" تتبقى بعض النقاط سيتم طرحها على وزراء الخارجية للبت بها بشكل نهائي ويتم رفعها للقمة".



ونوه أن أبرز الملفات المطروحة تتمثل في الأزمات العربية حيث أن الشق السياسي يتعامل مع الأزمات والمشكلات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك عدد من القرارات ستصدر باسم القادة العرب، لذلك تحظى القضية الفلسطينية باهتمام خاص. كما يوجد موضوعات أخرى مثل الأزمات في سورية والأزمة الليبية واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وهناك قرار يخص العراق بشأن التدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته، وهناك قرار أيضا يخص مكافحة الإرهاب يطرح على القمة بشكل سنوي.



واستطرد السفير حسام زكي بالقول أن هناك افكار مقدمة من الجزائر تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية واصلاحها.



وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اشار إلى أن جدول الأعمال تضمن طرح مشروع قرار حول استراتيجية للامن الغذائي العربي ستطرح على القادة العرب تتضمن افكارا ومشروعات.