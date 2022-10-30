هادي العنزي



أحرز فريق كرة السلة (أ) بنادي الفتاة المركز الأول ببطولة «ثلاثيات» (3x3) لكرة السلة للسيدات، بعد تغلبه على فريق نادي الفتاة (ب) بنتيجة 14-9 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة اتحاد كرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، حضر البطولة أمين السر العام باتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز، واعضاء مجلس الإدارة عويد العنزي، وفاضل الداود، ووليد الشمري، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النسائية في الاتحاد.



وظفر فريق تونس بالمركز الثالث بعد فوزه على «باك زون» 15-10 خلال المباراة التي سبقت المباراة النهائية لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتأتي البطولة بداية لانطلاق موسم كرة السلة للسيدات، وشهدت مشاركة 9 فرق نسائية مختلفة.