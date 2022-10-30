انطلقت أول من امس دورة الألعاب السعودية في حفل أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حضره رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر مترأسا وفد الكويت.

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته بالحفل، إن هذه الفكرة خطط لها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ليمنح أكثر من 6000 رياضي ورياضية فرصة المنافسة وإبراز المواهب نحو تحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج.

وكشف عن مشاركة أبطال سعوديين يمثلون أكثر من 200 ناد سيتنافسون على حصد اللقب في 45 رياضة مع 5 رياضات أخرى مخصصة للأبطال البارالمبيين.

وتشهد الدورة توزيع جوائز على الفائزين بالميداليات بواقع مليون ريال سعودي للذهبية و300 ألف ريال للفضية و100 ألف ريال للبرونزية، بمجموع إجمالي للجوائز يبلغ 200 مليون ريال.



من جانب آخر، اعتمد رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في اجتماعهم بالرياض أول من أمس مواعيد تنظيم خمس دورات رياضية خليجية حرصا على استمرار إقامة هذه الدورات والالتزام بمواعيد وأماكن استضافتها.



وترأس الشيخ فهد الناصر وفد الكويت، وعقد الاجتماع برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.

وبين الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم أن الاجتماع وضع خارطة الطريق لرزنامة الأحداث الرياضية خاصة المجمعة سواء للشباب أو للكبار أو للصالات أو للفنون القتالية إلى عام 2027.

وبين أن هذه الأحداث توزعت على جميع الدول الخليجية، مؤكدا أهمية ذلك لدول مجلس التعاون رياضيا، لأن المنافسة الخليجية هي ما ستوصلنا للمنافسة على المستوى الدولي.

وتم تأكيد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للناشئين والشباب 2023 بالإمارات ودورة الألعاب الخليجية الأولى للألعاب القتالية والصالات 2024 بالسعودية، ودورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة 2025 بسلطنة عمان، ودورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 بقطر، ودورة الألعاب الخليجية الشاطئية الرابعة 2029 بالبحرين.