هادي العنزي - الدوحة : فريد عبدالباقي



تنطلق مساء اليوم النسخة الـ 61 للدوري العام لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى الجهراء مع اليرموك في 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويتبعها في الـ 7:15 مواجهة تجمع العربي والصليبخات على الصالة ذاتها.

ويقام دوري كرة السلة هذا الموسم بنظام «الدمج» في مرحلته الأولى، وبمشاركة 11 فريقا، بعد انسحاب ناديي برقان والساحل من مسابقات الدرجة الأولى، على أن تتأهل الفرق الستة الأولى إلى الدوري الممتاز في النصف الثاني من الموسم، بحيث تلعب الأندية المتأهلة دوري من 3 مراحل مختلفة، فيما يلتقي أصحاب المراكز من الـ7 حتى الـ11 للعب بدوري الدرجة الأولى الذي يتكون من 3 أقسام.

وبالعودة إلى مباراتي الافتتاح، يتوقع أن تكون المواجهة الأولى متكافئة بين الفريقين، نظرا لتقارب المستوى الفني، مع أفضلية نسبية للجهراء الذي شارك مؤخرا في بطولة الأندية العربية الـ 34 بالكويت، وقدم مستويات متميزة، بينما سيكون العربي في اختبار صعب وهو يواجه الصليبخات الذي أبرم عدة تعاقدات محلية، من بينها حسين حاجية، ومحمد الملا، ومهدي السبيعي، من شأنها أن تعزز حظوظه بالتأهل ضمن الستة الكبار.

إلى ذلك، أنهى الدولي التونسي صالح الماجري ارتباطه بفريق الجهراء بالتراضي مع إدارة النادي، وذلك بعد مشاركته مع الجهراء في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة، وقبل انطلاق بطولة الدوري، على أن يكون النيجيري إلونو بديلا له.



«سوبر السلة الآسيوي»

إلى ذلك، أسفرت قرعة دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة «WASL» - منطقة الخليج، عن وقوع كاظمة في المجموعة الأولى بجانب أندية الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، والبشائر العماني، فيما جاء نادي الكويت في المجموعة الثانية بجانب أندية السد القطري، والمنامة البحريني، والنصر السعودي.



ويعد دوري السوبر لغربي آسيا «WASL»، المقرر انطلاقه في نسخته الأولى في 19 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى مايو 2023، محطة جديدة ومهمة للمنافسة بين الأندية في مناطق غرب آسيا والخليج.



وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل 6 فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليها أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.



وسينتقل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا «WASL» كأس آسيا للأندية البطلة 2023، والتي يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA».